No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni recebem Lucas Nepomuceno, no podcast Café Belgrado, para falar sobre as expectativas para a temporada do Phoenix Suns, que trouxe o técnico Mike Budenholzer. Antes da lesão de Kevin Durant, o time do Arizona venceu oito de nove jogos e chegou a figurar no topo da Conferência Oeste. Mas, sem o astro, a equipe perdeu cinco das últimas seis partidas e despencou para o quinto lugar. O Suns é candidato ao título da NBA em 2024/25?

Além disso, Gui e Léo analisam o Sacramento Kings. Com o reforço de DeMar DeRozan, o time californiano ocupa a décima posição do Oeste. Ou seja, hoje disputaria o play-in. Como está o encaixe do veterano com a dupla Domantas Sabonis e De’Aaron Fox?

Portanto, confira o episódio 256 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre o Phoenix Suns.

