Splash Brothers Podcast – O impacto de Luka Doncic no Lakers

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni analisam o impacto de Luka Doncic no Los Angeles Lakers. Na última trade deadline, a franquia angelina adquiriu o craque esloveno em uma troca bombástica com o Dallas Mavericks. Em contrapartida, o astro Anthony Davis foi para o Texas.

Após a chegada de Doncic, o Lakers venceu 16 dos 26 jogos disputados com o esloveno em quadra. Ou seja, um aproveitamento acima de 61%. Hoje, a equipe ocupa a terceira posição da Conferência Oeste. Assim, os angelinos estão na zona de classificação direta para os playoffs.

O esloveno, aliás, tem médias de 27,1 pontos, 8,1 rebotes e 7,6 assistências com a camisa do Lakers. Em pouco tempo, já se tornou o cestinha e principal reboteiro do time. Doncic também é o segundo em passes decisivos, atrás somente do veterano LeBron James.

Além disso, Gui e Léo fazem um simulado das escolhas de loteria (e mais uma bônus) do Draft 2025. Ou seja, somente as 15 picks iniciais do recrutamento. O jovem Cooper Flagg, de Duke, é unanimidade como primeira escolha. Afinal, trata-se de um talento geracional.

Portanto, confira o episódio 274 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre o impacto de Luka Doncic no Lakers.

