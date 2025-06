Splash Brothers Podcast – Mock Draft da primeira rodada 2025

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Campos e Leonardo Paglioni recebem o convidado Jota Kelmer, do podcast Bandeja de 3, para a produção do Mock Draft da primeira rodada de 2025.

Dessa forma, o trio faz as 30 primeiras escolhas do recrutamento deste ano. Melhor jogador do College em 2024/25, Cooper Flagg é unanimidade como a primeira escolha do Draft. Assim, o fã do Dallas Mavericks sabe que vai contar com um talento de elite a partir da próxima temporada.

Mas, e quanto às outras 29 picks de primeira rodada? O San Antonio Spurs vai selecionar outro armador? Afinal, Dylan Harper é o segundo melhor prospecto da classe. Mas, o time texano tem no elenco o astro De’Aaron Fox e o novato do ano Stephon Castle.

A partir da terceira escolha, que pertence ao Philadelphia 76ers, o recrutamento passa a se tornar imprevisível. O ala-armador VJ Edgecombe e o ala Ace Bailey, por exemplo, são considerados talentos para saírem no top 5. Vale lembrar que o Draft 2025 da NBA vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho.

Portanto, confira abaixo o episódio 282 do podcast Splash Brothers, com Mock Draft da primeira rodada.

