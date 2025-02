Splash Brothers Podcast – Luka Doncic trocado por Anthony Davis

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre a troca que abalou a NBA no último final de semana: Luka Doncic no Los Angeles Lakers e Anthony Davis no Dallas Mavericks.

O time texano trocou um talento geracional de 25 anos por um dos melhores defensores da liga, mas que já tem 31 anos. Muitos estão chamando o gerente-geral do Mavs, Nico Harrison, de maluco. Afinal, ele tomou a iniciativa de ligar para Rob Pelinka, GM do Lakers, para oferecer Doncic de bandeja. Na última temporada, o craque esloveno liderou Dallas às finais da NBA.

Portanto, confira o episódio 266 do podcast Splash Brothers, com a repercussão da troca que chocou a NBA, envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis.

