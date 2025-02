Splash Brothers Podcast – Impressões iniciais pós-trade deadline

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni dão suas impressões iniciais após a trade deadline que agitou a NBA na última semana. Desse modo, eles analisam os primeiros jogos dos craques que mudaram de equipe na liga.

Luka Doncic, por exemplo, estreou pelo Los Angeles Lakers. A amostra inicial da parceria com o craque LeBron James animou os fãs da equipe. Já Anthony Davis fez o seu primeiro jogo pelo Dallas Mavericks, mas distendeu o músculo adutor da perna esquerda. Com isso, ele vai desfalcar o time texano por tempo indeterminado. De’Aaron Fox, por outro lado, disputou quatro partidas pelo San Antonio Spurs.

Mas, no começo do episódio, os Splash Brothers divulgam seus palpites para o All-Star Game 2025. O evento vai ocorrer neste fim de semana no Chase Center, casa do Golden State Warriors, em San Francisco.

Além disso, Gui e Léo apresentam mais duas promessas do Draft deste ano. Os analisados da vez são os pivôs Khaman Maluach (Duke) e Derik Queen (Georgetown).

Portanto, confira o episódio 268 do podcast Splash Brothers, com a repercussão dos primeiros jogos de quem foi negociado na trade deadline da NBA.

