Splash Brothers Podcast – Finais de conferência da NBA

Você já ouviu a nova edição Splash Brothers?

No episódio desta semana do podcast parceiro do Jumper Brasil, Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni analisam as finais de conferência da NBA nesta temporada.

No Leste, o New York Knicks tem a vantagem no mando de quadra contra o Indiana Pacers. Nas semifinais, ambos conseguiram desbancar os favoritos Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, respectivamente. Jalen Brunson e Tyrese Haliburton são os maestros das equipes, mas apenas um deles vai chegar às finais da NBA.

O time novaiorquino tenta voltar à decisão da liga após 26 anos. Indiana, por sua vez, busca uma vaga nas finais depois de 25 anos. Ou seja, um jejum vai acabar nos próximos dias.

No Oeste, por sua vez, o Oklahoma City Thunder, dono da melhor campanha da temporada, enfrenta o Minnesota Timberwolves. Para chegar à final da conferência, o Thunder precisou de sete jogos para superar o Denver Nuggets. Já o Timberwolves eliminou o Golden State Warriors em cinco partidas.

Oklahoma tenta voltar às finais da NBA após 13 anos. O Timberwolves, por sua vez, busca uma vaga inédita da decisão da liga. O duelo entre os craques Shai Gilgeous-Alexander e Anthony Edwards será imperdível!

Portanto, confira o episódio 280 do podcast Splash Brothers, com tudo sobre as finais de conferência da NBA.

