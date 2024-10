Splash Brothers Podcast – Destaques da primeira semana da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam dos destaques (positivos e negativos) da primeira semana da NBA. Desse modo, alguns times foram lembrados.

Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, por exemplo, começaram bem a temporada. O pivô Anthony Davis vem liderando o time angelino e fazendo números incríveis nos dois lados da quadra.

Quanto ao Cavs, a equipe segue invicta na temporada, com direito a três vitórias incontestáveis. Evan Mobley, aliás, está mostrando evolução na parte ofensiva. Já o Warriors mostrou um bom rendimento nos dois primeiros jogos, mas a lesão de Stephen Curry, no último domingo (27), deve atrapalhar o rendimento do time.

Denver Nuggets e Indiana Pacers, por outro lado, estão decepcionando. O time do Colorado vem sofrendo com a falta de bons arremessadores no elenco. Desse modo, o MVP Nikola Jokic está sobrecarregado.

Já o Pacers, vice-campeão do Leste em 2023/24, começou mal a temporada. Sobretudo por conta da má fase de Tyrese Haliburton. Afinal, nos três primeiros jogos, o armador totalizou apenas 11 assistências e aproveitamentos ruins: 32% nos arremessos de quadra e 20% nas bolas de três.

Portanto, confira o episódio 253 do podcast Splash Brothers, com os destaques da primeira semana da NBA.

