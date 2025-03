Splash Brothers Podcast – Denver Nuggets pode ser campeão?

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni analisam a temporada do Denver Nuggets, campeão da NBA em 2023. Será que o time do Colorado pode conquistar mais um título? Então, até onde a equipe pode chegar nesta temporada?

Liderado pelo astro Nikola Jokic, que briga pelo quarto MVP da carreira, o Nuggets é o terceiro da Conferência Oeste. Até o momento são 44 vitórias e 25 derrotas. A campanha é idêntica à do vice-líder Houston Rockets. No entanto, o time texano leva vantagem nos critérios de desempate.

Publicidade

O ataque do Nuggets é o segundo mais eficiente da NBA, ficando atrás apenas do Cleveland Cavaliers. Mas, a defesa é uma dor de cabeça para o técnico Michael Malone. Afinal, Denver tem a 12ª pior eficiência defensiva da liga. Desse modo, o grande desafio do treinador, nos playoffs, será o de tornar o time mais equilibrado em quadra.

Além disso, Gui e Léo apresentam mais duas promessas da classe do Draft 2025. Hoje, eles trazem os perfis de dois jogadores estrangeiros: o ala-pivô francês Noa Essengue (Ratiopharm Ulm-ALE) e o ala espanhol Hugo González (Real Madrid-ESP). Ambos são projetados como escolhas de primeira rodada no recrutamento deste ano.

Publicidade

Portanto, confira o episódio 272 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre as chances do Denver Nuggets ser campeão da NBA em 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA