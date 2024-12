Splash Brothers Podcast – Dá para confiar no Philadelphia 76ers?

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre a temporada atribulada do Philadelphia 76ers. Assolado pelas lesões dos astros Joel Embiid e Paul George, a equipe de Nick Nurse faz uma campanha abaixo do esperado. Desse modo, até o momento, o Sixers ocupa apenas a 12ª posição da Conferência Leste, com sete vitórias em 22 jogos. Portanto, fora até da zona de classificação para o play-in. Mas, com o retorno dos astros, a equipe será capaz de se recuperar na temporada?

Além disso, Gui e Léo analisam os confrontos das quartas de final da Copa NBA. Milwaukee Bucks e Oklahoma City são os primeiros semifinalistas. Eles eliminaram, respectivamente, Orlando Magic e Dallas Mavericks. Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander, para variar, foram decisivos.

Os outros dois semifinalistas sairão dos confrontos desta quarta-feira (11). O New York Knicks recebe o Atlanta Hawks. Portanto, o armador Trae Young volta a um de seus palcos preferidos na NBA. Já no Oeste, o Houston Rockets enfrenta o Golden State Warriors diante de sua torcida. Ou seja, promessa de muita emoção!

Portanto, confira o episódio 259 do podcast Splash Brothers, com a análise sobre o Philadelphia 76ers.

