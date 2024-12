Splash Brothers Podcast – Bucks campeão da Copa NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre o Milwaukee Bucks, que se sagrou campeão da Copa NBA, na última terça-feira (17).

Na decisão, o time de Doc Rivers bateu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81, em Las Vegas. Giannis Antetokounmpo foi o destaque, com direito a um triplo-duplo: 26 pontos, 19 rebotes e dez assistências. Desse modo, ele foi eleito o MVP do torneio.

Mas, no início, do episódio, Gui e Léo repercutem a troca entre Brooklyn Nets e Golden State Warriors envolvendo Dennis Schroder. Com a chegada do armador alemão, o time de San Francisco se torna um dos favoritos no Oeste?

Portanto, confira o episódio 260 do podcast Splash Brothers, com muito sobre o Bucks campeão da edição 2024 da Copa NBA.

