Splash Brothers Podcast – A má fase do Milwaukee Bucks

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni repercutem o início ruim do Milwaukee Bucks na temporada 2024/25 da NBA. Para debater o assunto, eles convidam Luiz Henrique Santos, responsável pelo perfil @Bucks_Brasil no X.

Em péssima fase, a equipe de Milwaukee é a lanterna da Conferência Leste, com apenas uma vitória em sete jogos. Os astros Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard não estão conseguindo fazer a diferença. Aliás, a dupla não demonstra química em quadra, o que é preocupante para a franquia. Afinal, quem é o grande culpado pela crise no Bucks? O técnico Doc Rivers merece ser demitido?

Além disso, Gui e Léo falam da campanha mediana do Indiana Pacers, vice-campeão do Leste em 2023/24. Até o momento, a equipe de Indianápolis venceu três dos sete jogos que disputou. Desse modo, ocupa o sétimo lugar da conferência.

Por fim, os Splash Brothers fazem o top 10 de melhores jogadores abaixo dos 23 anos na NBA.

Portanto, confira o episódio 254 do podcast Splash Brothers, com a análise do péssimo começo de temporada do Milwaukee Bucks.

