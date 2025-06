Site lista três times em troca por Lonzo Ball

Lonzo Ball pode ser alvo de diferentes times no mercado de troca da NBA. Após dois anos parado por uma grave lesão no joelho, o armador do Chicago Bulls retornou às quadras em 2025 e mostrou que ainda tem condições de jogar em alto nível. A equipe de Illinois, porém, deve seguir em reconstrução, o que levanta rumores em relação ao camisa 2.

Em 2024/25, Lonzo Ball completou oito temporadas na NBA. As médias do armador foram de 7.6 pontos, 3.3 assistências e 1.3 roubo, além de 22.2 minutos por jogo. Os números, ainda que modestos, indicam que ele pode se recuperar seu melhor nível de jogo, enquanto ainda pode ser um atleta de rotação na liga caso se mantenha saudável.

Em relação à situação dele no Bulls, Ball assinou este ano uma extensão de duas temporadas. No entanto, a ação foi vista como uma tentativa de Chicago de explorar propostas de outros times no mercado de troca. Isso porque, se não houvesse renovação, ele seria agente livre em 2025 e a franquia não teria qualquer retorno.

Diante disso, o site ClutchPoints indicou três times que poderiam tentar Lonzo Ball no mercado de troca. Confira:

Charlotte Hornets

O Hornets é um dos times que pode estar ligado a Lonzo Ball por um motivo: seu irmão, o astro LaMelo Ball. O armador é o principal nome da franquia da Carolina do Norte. Desse modo, o time poderia tentar um negócio com o Chicago Bulls para agradar ao craque do elenco. Um caso similar, por exemplo, é o de Thanasis Antetokounmpo, que jogou pelo Milwaukee Bucks por causa de Giannis.

Dallas Mavericks

O Mavericks precisa resolver uma questão na offseason: um substituto para Kyrie Irving. O armador titular, afinal, sofreu uma grave lesão e deve perder boa parte da próxima temporada. Assim, a troca por Ball poderia ser a solução para a situação. O jogador do Bulls é experiente, tem capacidade para controlar o ritmo de um ataque e poderia ajudar na evolução de Cooper Flagg, que deve ser selecionado pelo Mavs.

Los Angeles Lakers

Por fim, o Lakers é o terceiro dos times que o ClutchPoints acredita que poderia tentar o negócio por Ball. Isso porque, a queda na primeira rodada dos playoffs deixou algo evidente: falta profundidade no elenco angelino. Portanto, o armador poderia retornar a Califórnia para ajudar LeBron James e Luka Doncic.

