Site lista jogadores da NBA que deveriam ir para EuroLiga em 2024/25

O site Fadeaway World listou, na quinta-feira (12), alguns jogadores da NBA que deveriam ir para a EuroLiga na temporada 2024/25. Esses atletas, que lutam para ganhar minutos na liga americana, poderiam encontrar um espaço consistente na Europa. Portanto, a análise do portal aponta nomes que perderam espaço nos EUA, mas ainda tem potencial para evoluir ou retomar um bom momento na carreira.

Markelle Fultz

A carreira de Markelle Fultz na NBA foi uma promessa que nunca deu certo. Escolhido na primeira escolha do Draft de 2017, o armador de 26 anos nunca conseguiu desenvolver seu jogo ofensivo, em especial seu arremesso. Na última temporada, teve média de 0.4 bola de três tentadas por jogo, conseguindo um aproveitamento de 22.2%. Além disso, o desenvolvimento de jovens jogadores de sua posição com Cole Anthony e Jalen Suggs fez com que perdesse ainda mais espaço na rotação do Orlando Magic.

No entanto, sempre foi um criador de jogadas e defensor de perímetro consistente. Sair da NBA e ir para a EuroLiga em 2024/25, onde valorizam mais jogadores que conseguem movimentar a bola, faria sentido para sua carreira. Na Europa, seus 1,93m e 94 kg também serão uma vantagem contra os armadores, que costumam ser mais baixos e leves.

RJ Hampton

Após passar por quatro times desde que chegou a liga em 2020, RJ Hampton está mais uma vez livre no mercado. O ala-armador de 23 anos teve médias de 6.4 pontos e 1.9 rebotes em 47 jogos com o Detroit Pistons e Miami Heat. Ele mostrou potencial de se tornar um pontuador dinâmico com seu atleticismo, mas não conseguiu espaço para se firmar nas equipes que passou.

Hampton poderia utilizar do estilo de jogo mais “lento” da EuroLiga para se destacar com sua velocidade e pulo vertical. Além disso, poderá ter um espaço consistente para conseguir se desenvolver.

Nassir Little

A carreira de Nassir Little na NBA sofreu um “baque” quando foi dispensado pelo Phoenix Suns em agosto, enquanto faltavam mais dois anos de contrato. Em sua última temporada, teve média de 3.4 pontos em 10.2 minutos por jogo. Então, teve dificuldade de encontrar espaço em um elenco recheado de astros e veteranos consolidados.

Apesar de conseguir defender múltiplas posições, Little sofreu para encontrar ritmo em meio a lesões em suas cinco temporadas na NBA. Ir para a EuroLiga faria com que tivesse mais espaço para se desenvolver. Ao mesmo tempo, poderia continuar competindo em alto nível.

Montrezl Harrell

A carreira de Montrezl Harrell na NBA sempre passou por altos e baixos. Após sofrer uma lesão no joelho que o deixou fora da temporada 2023/24, ele tem se esforçado para reviver sua carreira e voltar para a liga. Desse modo, assinou um contrato de curta duração com o Adelaide 36ers, da liga australiana de basquete.

Harrell teve dificuldade de manter sua relevância desde que saiu do Los Angeles Clippers após ser nomeado o Sexto Homem do Ano de 2020. Em sua última temporada na NBA, teve médias de 5.6 pontos e 2.8 rebotes em 11.9 minutos por jogo com o Philadelphia 76ers. Ir para a Europa, portanto, pode ser uma forma de revitalizar sua carreira e atingir seu objetivo de voltar para a liga americana.

Danilo Gallinari

Aos 36 anos, Danilo Gallinari ainda pretende decidir onde irá jogar na próxima temporada. O veterano passou por três times da NBA na última temporada e conseguiu médias de 5.7 pontos e 2.2 rebotes em 12.9 minutos ao longo de 49 jogos.

Desse modo, rumores sobre uma possível volta a EuroLiga começaram a surgir. O próprio jogador não descartou jogar pelo Milan, da Itália, onde começou sua carreira profissional. Com a saída de Nicolo Melli para o Fenerbahçe, da Turquia, Gallinari poderia assumir um papel de liderança na equipe nos últimos anos de sua carreira.

