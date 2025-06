Site indica troca de Rudy Gobert para Lakers

O site ClutchPoints propôs uma troca que levaria Rudy Gobert ao Los Angeles Lakers. A publicação leva em conta o desejo e a necessidade do time angelino em reforçar o garrafão. Além disso, cita críticas ao pivô francês. Sobretudo, pelo desempenho pelo Minnesota Timberwolves nos playoffs da NBA.

Para o portal, aliás, Rudy Gobert seria o melhor pivô que o Lakers pode conseguir via troca. No entanto, o acordo só deve acontecer caso o time de Los Angeles envolva Austin Reaves. Isso porque ele conseguiu destaque na equipe e já foi alvo de rumores na última temporada.

O que poderia facilitar uma troca é o desempenho discreto de Gobert na série final do Oeste contra o Oklahoma City Thunder. Por exemplo, no Jogo 5, que custou a eliminação do Timberwolves, ele terminou com apenas cinco pontos e dois rebotes.

Por outro lado, o Los Angeles Lakers carece de um pivô titular. Desde a troca por Luka Doncic, o técnico JJ Redick perdeu sua referência no garrafão com a saída de Anthony Davis. Como resultado, o antes pouco utilizado, Jaxson Hayes, ganhou minutos, mas não agradou. Nos playoffs, o treinador chegou a testar Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt na posição. Sem sucesso. Assim, Los Angeles foi eliminado na primeira rodada justamente para Minnesota.

“Gobert continua sendo um jogador defensivo de elite. Ele ainda é um dos melhores protetores de aro da NBA. No fim das contas, o Lakers só precisa de um jogador forte que consiga ocupar esse espaço e pegar rebotes. Sacrificar Reaves por essa posição seria uma tarefa difícil. Afinal, ele teve média de 20.2 pontos por jogo na temporada passada. Mas Los Angeles pode estar desesperado o suficiente para considerar essa troca”, publicou o site.

Pelo lado do Timberwolves, o portal menciona o futuro de Naz Reid. Reserva, ele estaria insatisfeito vindo do banco e será agente livre. Então, rumores indicam que ele deve ouvir propostas. Enquanto isso, ao trocar Gobert, a franquia poderia ganhar mais espaço salarial para negociar um novo contrato com ele. Da mesma forma, Reid poderia assumir a titularidade.

Confira a troca proposta

Lakers recebe: Rudy Gobert e Josh Minott

Timberwolves recebe: Austin Reaves, Gabe Vincent e Maxi Kleber

