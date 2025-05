“Shaquille O’Neal revolucionou os três pontos na NBA”, diz técnico

Anos antes de Stephen Curry mudar o estilo de jogo da NBA com os arremessos de três pontos, Shaquille O’Neal era o grande “problema” da liga. Muitos técnicos tentavam estratégias parar parar o então pivô, mas o resultado era pouco eficaz. Afinal, pelo Los Angeles Lakers, Shaq foi dominante e campeão por três anos consecutivos.

De acordo com Mike D’Antoni, ex-treinador do Phoenix Suns, Shaq foi o responsável por mudar tudo. Não de fato, pois fez apenas uma cesta de três na carreira. D’Antoni revelou que a NBA precisava de algo para combater O’Neal.

“Sim, O’Neal é a causa dos arremessos de três pontos”, disse D’Antoni em entrevista ao podcast On Point. “Uma força como ele, pivô do Los Angeles Lakers, da nossa mesma divisão. A gente sabia que não dava para combater Shaq. Não tinha como parar um cara como ele. Então, nós tínhamos de fazer algo diferente para enfrentar aquilo”.

Publicidade

Foi ali que o então técnico do Suns passou a usar a estratégia. Primeiro, com um armador que fizesse o ritmo do time aumentar. Steve Nash era a peça principal para fazer o jogo funcionar. Então, D’Antoni o cercou de ótimos arremessadores.

“Demos um jeito de vencer Shaquille O’Neal. Nós aumentamos a velocidade do jogo, arremessamos mais de três com todo mundo aberto, criando uma chance a mais de vencer”, afirmou.

Leia mais

Com mais posses de bola, o Suns acelerava o jogo e buscava o arremesso de três pontos não só como alternativa para a NBA, mas era a base daquele estilo para enfrentar Shaquille O’Neal ou qualquer adversário mais forte no garrafão. D’Antoni foi criticado muitas vezes pelo fato de o time não defender tão bem e ficar dependente de uma forma única de jogar.

Publicidade

Mas o estilo de jogo foi se ajustando aos poucos. Apesar de D’Antoni jamais vencer um título como técnico, mas trabalhou diretamente com Steve Kerr, em 2007/08. Naquela época, o treinador do Golden State Warriors era o GM do Suns. Foi por apenas um ano, pois Kerr o demitiu ao fim daquela temporada. No entanto, ele assume que tinham a mesma visão.

“Nós tivemos alguns problemas, mas pensávamos da mesma forma e eu gostava muito dele”, disse Kerr, em entrevista ao Mercury News, em 2018.

Coincidência ou não, Shaquille O’Neal foi em troca para o Suns justamente naquela temporada da NBA, mas o pivô já não era mais o mesmo, fazendo 12.9 pontos e 10.6 rebotes aos 35 anos. Não deu certo. Kerr demitiu D’Antoni, enquanto O’Neal ganhou mais espaço em Phoenix.

Publicidade

Sem sucesso, no entanto. Pouco tempo depois, O’Neal deixou a NBA e jamais houve um pivô como ele perto da cesta.

D’Antoni, enquanto isso, tentou vencer em outros lugares, como New York Knicks e Los Angeles Lakers, sempre com o estilo de jogo. Kerr, por outro lado, foi campeão como técnico em 2015, logo em seu primeiro ano na função pelo Warriors. Desde então, venceu mais três vezes.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA