Shai Gilgeous-Alexander prevalece sobre Nikola Jokic e Thunder bate Nuggets

No duelo entre os líderes da Conferência Oeste, Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder prevaleceram sobre Nikola Jokic e o Denver Nuggets. O time da casa venceu por 127 a 103. Além do encontro de dois dos grandes candidatos ao título da NBA em 2024/25, o duelo marcou dois dos principais candidatos ao MVP. Além disso, a rodada deste domingo (9) terá mais sete partidas.

Foi mais uma noite de domínio para o canadense, que anotou 40 pontos pela 11ª vez na campanha e levou seu time a mais uma vitória. Nikola Jokic também jogou bem, flertando com um triplo-duplo, mas não conseguiu levar seu time ao resultado positivo sobre o líder do Oeste fora de casa. Um fim de jogo arrasador de Oklahoma resolveu as coisas neste domingo.

O momento de Oklahoma, aliás, é fantástico. Essa foi a sétima vitória seguida da equipe. Uma marca curiosa é que OKC não sabe o que é perder para um time que não seja o Minnesota Timberwolves, desde o fim de janeiro. As únicas duas derrota de lá pra cá vieram para o mesmo rival. Com 53 triunfos em 64 jogos, o Thunder segue muito a frente de qualquer um dos rivais do Oeste.

Denver, por outro lado, tem oscilado um pouco mais. Lidando com algumas lesões, a franquia tem quatro vitórias e quatro derrotas nos últimos oito jogos. Assim, o novo tropeço resulta na perda da segunda posição da conferência, que volta a ser do Los Angeles Lakers. A franquia do Colorado tem 41 vitórias em 64 partidas de 2024/25.

Os dois times e os candidatos ao MVP se reencontram nessa segunda-feira (10) em outro duelo em Oklahoma.

Então, confira os principais pontos da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Nuggets de Nikola Jokic.

Gilgeous-Alexander chama a responsabilidade

O duelo contra o Nuggets de Nikola Jokic não era um jogo normal para Shai Gilgeous-Alexander e seu Thunder. Arremessando muito desde que a partida começou, ele ditou o ritmo dos melhores momentos do líder do Oeste, como tem sido o padrão em 2024/25. Mesmo enfrentando um garrafão lotado e de muitas ajudas contra ele, o armador fez estragos com suas infiltrações, seja capitalizando com pontos ou criando lances-livres.

Jalen Williams cresce

Enquanto Gilgeous-Alexander dominou o confronto com 40 pontos, Jalen Williams também cresceu. Um desempenho digno de seus melhores dias: Ele parecia estar em todos os lugares da quadra. O ala foi muito eficiente no ataque, liderou o time em assistências, lutou por rebotes, foi imparável nas infiltrações. É desse tipo de desempenho que OKC vai precisar para transformar sua candidatura muito forte em título nos playoffs.

Bom trabalho de Holmgren e Hartenstein

Oklahoma conseguiu superar um dos grandes pontos fortes de Denver em 2024/25: O garrafão. O Nuggets é o time que mais pontua no aro em 2024/25, mas foi superado por OKC. É claro que o trabalho ofensivo foi impactante para isso com 56 pontos marcados, mas a defesa cedeu apenas 46. É impossível para Jokic, mas a dupla de pivôs da equipe fez o máximo possível para dificultar o trabalho do sérvio, que em muitos momentos precisou se contentar com arremessos ruins.

Leia mais!

Mesmo com derrota, Jokic impacta

Como foi dito no tópico anterior, é impossível para o três vezes MVP. Não que tenha sido a noite dos sonhos, sobretudo na pontuação. Mas nos grandes jogos, a diferença da produção do Nuggets ofensivamente é muito nítida quando o sérvio está na quadra. Após jogar todo o terceiro quarto e ser vital para diminuir a vantagem de OKC para um ponto, ele precisou descansar por um pequeno período no último quarto. Esses três minutos foram fatais para Denver.

Porter e Braun vão bem

Além de Nikola Jokic, as bolas de segurança do Nuggets no duelo com o Thunder foram Michael Porter Jr e Christian Braun. Cada um converteu três bolas triplas e seus cortes para a cesta foram fundamentais para que o ataque encontrasse fluidez contra uma forte defesa. O ala, aliás, foi importante também com seus 15 rebotes após a saída de Aaron Gordon.

Nova lesão de Gordon; Murray e Westbrook abaixo

A pior notícia para Denver foi Aaron Gordon deixando mais um jogo com dores na panturrilha, atuando apenas sete minutos. Tem sido uma campanha atribulada para o pivô nesse sentido. Russell Westbrook esteve engajado na defesa, mas sofreu com uma noite de péssimo aproveitamento nos arremessos. Por fim, Jamal Murray até acertou alguns arremessos difíceis ao longo do jogo, mas em geral, perdeu a batalha para a defesa de perímetro de OKC.

(41-23) Denver Nuggets 103 x 127 Oklahoma City Thunder (53-11)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 24 13 9 1 3 Michael Porter Jr. 24 15 0 0 1 Christian Braun 19 3 2 1 0 Jamal Murray 17 2 4 1 0 Russell Westbrook 4 11 5 0 1

Três pontos: 12-40; Braun: 3-5

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 40 8 5 0 3 Jalen Williams 26 9 8 2 1 Chet Holmgren 14 8 1 0 4 Isaiah Hartenstein 10 11 1 0 0 Jaylin Williams 9 5 1 0 0

Três pontos: 13-38; Williams: 3-5

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada ainda conta com mais sete jogos nesse domingo. O texto será atualizado ao longo do dia com os outros resultados.

