Shai Gilgeous-Alexander é sincero após vitória do Thunder

Após algumas críticas, sobretudo no começo da série, Shai Gilgeous-Alexander e o Oklahoma City Thunder saíram com a vitória. O astro brilhou nos últimos jogos do duelo com o Denver Nuggets de Nikola Jokic, que além de valer uma vaga nas finais do Oeste, também ficou marcada pela disputa do prêmio de MVP. Mas isso não veio antes de algumas questões que o camisa 2 fez questão de lembrar após o triunfo no jogo 7 de domingo (18).

O craque foi bastante criticado após o terceiro jogo da série. Além de uma atuação ruim, sobretudo no momento decisivo, ele saiu sorrindo de quadra enquanto a franquia do Colorado abria 2 a 1 na série. E em uma publicação no Instagram, ele repostou a mesma foto e outras mais com uma fala irônica.

“Eles pensaram que eu devia chorar. Enquanto isso eu estava sorrindo”, afirmou.

Publicidade

Após aquele duelo, Oklahoma venceu três dos quatro duelos da série. Shai Gilgeous-Alexander se elevou para ter um papel vital na vitória do Thunder contra o Nuggets. Ele marcou pelo menos 30 pontos nos últimos três duelos. Em dois deles, teve um aproveitamento de mais de 60% nos arremessos de quadra. O favorito ao prêmio de MVP em 2024/25 cresceu na hora certa e tornou esse time de OKC, como o mais novo da história a jogar as finais do Oeste.

Shai então, respondeu aos críticos após um começo de série difícil, marcado pelo ótimo trabalho de Christian Braun que o limitou bastante nos primeiros duelos.

Leia mais!

Aliás, algumas marcas interessantes foram atingidas por ele em meio a esse processo. Nos últimos dez jogos que disputou nos playoffs, por exemplo, suas médias são de 30.4 pontos, 6.5 assistências, 6.2 rebotes, 1.6 roubo de bola e 49% de arremessos de quadra.

Publicidade

Só outros três atletas fizeram pelo menos esses números em uma sequência de pelo menos dez partidas em toda a história dos playoffs. Eles são: Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant.

O armador também se tornou o quinto atleta com mais jogos de 35 pontos e nenhum erro de ataque na história da pós-temporada, ficando atrás somente de: Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O’Neal e Kevin Durant.

Ele superou Durant com jogos de 30 pontos e nenhum turnover na história do Thunder, além de também ser apenas o segundo jogador da franquia a marcar 35 pontos ou mais em um jogo 7, justamente ao lado do ala que atualmente joga no Phoenix Suns.

Publicidade

Por fim, ele tenta se tornar o primeiro jogador desde Stephen Curry em 2015, a vencer o título da NBA e o prêmio de MVP em um mesmo ano. Russell Westbrook, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e Joel Embiid não conseguiram.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA