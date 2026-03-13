Shai Gilgeous-Alexander bate recorde e Thunder vence Celtics

Rodada da NBA contou com outras oito partidas nessa quinta-feira (12)

Shai Gilgeous-Alexander Celtics Fonte: Reprodução / X

Shai Gilgeous-Alexander viveu uma noite histórica nessa quinta-feira (12) e liderou o Oklahoma City Thunder a vitória sobre o Boston Celtics por 104 a 102. O craque atingiu sua 127ª partida com pelo menos 20 pontos marcados, quebrando um recorde que já durava 63 anos do histórico pivô Wilt Chamberlain. Nesse meio tempo, foi o cestinha de um grande jogo entre dois dos candidatos ao título da liga, e levou os campeões a mais um triunfo.

O atual MVP Shai Gilgeous-Alexander se tornou o jogador com mais jogos consecutivos de 20 pontos na história da NBA na vitória do Thunder sobre o Celtics. Além disso, também se tornou o armador com mais jogos de pelo menos 30 pontos e 70% de conversão dos arremessos na carreira. Uma marca que ressalta, acima de tudo, a incrível consistência do craque. Desde que voltou de lesão, o canadense tem médias de 31.5 pontos por jogo e 8.6 assistências.

A rodada acabou sendo ótima para o Oklahoma City Thunder, que agora abre vantagem na liderança do Oeste. Afinal, o San Antonio Spurs também perdeu. O momento é incrível, com sete vitórias seguidas e dez nos últimos 11 jogos. O time agora soma 52 triunfos em 67 partidas na temporada 2025/26. O próximo compromisso é no domingo (15) contra o Minnesota Timberwolves.

Enquanto isso, o Boston Celtics perdeu a segunda seguida, após também cair para o San Antonio. É a primeira sequência de derrotas desde o meio de janeiro. O time segue na segunda posição do Leste com 43 triunfos em 66 jogos, mas New York Knicks e Cleveland Cavaliers seguem se aproximando na tabela. No sábado (14), a equipe recebe o Washington Wizards em busca de recuperação.

Escalações

As duas equipes chegaram com desfalques para o duelo. O time de Oklahoma City ainda não conta com Jalen Williams e Isaiah Hartenstein. Por outro lado, Chet Holmgren retornou após duas partidas ausentes e o jovem armador Ajay Mitchell também jogou seu segundo jogo após longo período afastado. Eles fizeram parte do quinteto titular do Thunder contra o Celtics ao lado de: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace e Lu Dort.

Enquanto isso, Jayson Tatum foi poupado pela primeira vez após retornar da contusão no tendão de Aquiles. Além disso, Derrick White ficou de fora com dores no joelho. Vale lembrar, aliás, que Nikola Vucevic está fora por pelo menos um mês com uma lesão no dedo. Então, o quinteto titular de Joe Mazzulla teve: Payton Pritchard, Baylor Scheierman, Sam Hauser, Jaylen Brown e Neemias Queta.

Destaques

O duelo entre Thunder e Celtics foi um grande recital das maiores estrelas dos dois times em 2025/26. Shai Gilgeous-Alexander fez 35 pontos, sendo 14 no último quarto. Enquanto isso, Jaylen Brown fez 34 no jogo e 11 no período decisivo. Mas fora eles, as duas defesas prevaleceram sobre os ataques como um todo.

O primeiro tempo teve o equilíbrio e variações com dois times sobrevivendo a momentos difíceis. O ataque de Boston teve muitas dificuldades no começo da partida, e viu Oklahoma abrir sete pontos de vantagem, com um ritmo muito bom no jogo de dupla entre Shai e Chet Holmgren. Porém, a coisa mudou quando as segundas unidades começaram a entrar no jogo.

Brown demorou, mas entrou de vez no jogo jogando ao lado dos garotos. Os cortes de nomes como Luka Garza e Hugo Gonzalez e uma defesa agressiva travaram o time da casa, ainda se readequando aos novos papéis de rotação com seus astros retornando. Com uma sequência de 26 a 7 para o time visitante, e o Celtics chegou a 12 pontos de vantagem em plena Oklahoma.

No entanto, o Thunder reagiu e terminou perdendo o quarto por apenas três pontos, se aproveitando de rotações mais baixas com Ajay Mitchell e Aaron Wiggins indo muito bem.

Leia mais!

Então, o segundo tempo teve um ritmo ainda menor. O placar total da segunda etapa, por exemplo, foi de apenas 48 a 43 para o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Celtics de Jaylen Brown. O recorde do MVP veio justamente no terceiro quarto, no único arremesso que caiu na meia distância. Brown, enquanto isso, marcou 14 pontos na volta do intervalo e entrou de vez no jogo. Enfim, superando a pressão do ponto de ataque rival.

Em suma, Boston seguiu na liderança em grande parte do terceiro quarto. Mas ainda no começo do último, levou a virada que o faria ficar atrás no placar até o fim do confronto. Os craques dominaram o último período, enquanto marcaram mais pontos que o coletivo de seus times nos últimos 12 minutos. Mas a diferença primordial para que o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander vencesse o Celtics foi a eficiência.

O último quarto do armador recordista foi impressionante. Ele não só fez os 14 pontos, como também acertou sete de oito arremessos e não cometeu turnovers. Enquanto isso, Brown acabou acertando apenas dois de oito tentativas, mas conseguiu gerar jogo com os sete lances livres cobrados.

Após arremessos decisivos de cada um deles levarem a um empate por 102 a 102, o jogo foi decidido por outros. Alex Caruso teve uma chance derradeira após dobra no canadense, mas errou o arremesso. Porém, Chet Holmgren pegou o rebote ofensivo, sofreu falta e acertou os lances livres decisivos. Por fim, Payton Pritchard também teve uma chance derradeira no perímetro. Mas em vão.

(43-23) Boston Celtics 102 x 104 Oklahoma City Thunder (52-15)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 34 6 7 2 1
Payton Pritchard 14 4 4 0 0
Baylor Scheierman 11 7 5 0 0
Hugo Gonzalez 11 5 1 2 1
Jordan Walsh 8 3 1 0 0

Três pontos: 13/42 (31%) / Scheierman: 3/8

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 35 6 9 2 3
Ajay Mitchell 15 4 6 0 0
Chet Holmgren 14 9 0 0 0
Aaron Wiggins 9 3 0 1 0
Alex Caruso 7 4 2 2 1

Três pontos: 11/44 (25%) / Williams: 3/5

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Celtics, a rodada da NBA contou com mais oito partidas nessa terça-feira.

Então, confira resultados e estatísticas dos outros confrontos, com destaque para a grande virada do Denver Nuggets sobre o San Antonio Spurs. Além disso, Luka Doncic (51 pontos) e Devin Booker (43 pontos) tiveram grandes atuações nas vitórias de Los Angeles Lakers e Phoenix Suns.

(35-31) Philadelphia 76ers 109 x 131 Detroit Pistons (47-18)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Marjon Beauchamp 17 6 2 0 1
Jabari Walker 16 1 2 0 0
Cameron Payne 15 1 2 0 0
Quentin Grimes 14 3 5 1 1
Justin Edwards 12 9 5 4 0

Três pontos: 8/35 (22.9%) / Walker: 2/2

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Duncan Robinson 19 2 4 1 0
Javonte Green 17 2 1 3 0
Tobias Harris 15 5 2 1 0
Ron Holland II 15 3 0 1 0
Jalen Duren 14 10 2 0 1

Três pontos: 14/35 (40%) / Robinson: 5/7

(39-27) Phoenix Suns 123 x 108 Indiana Pacers (15-51)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 43 7 5 1 1
Jalen Green 36 3 4 3 0
Royce O’Neale 15 3 1 0 0
Oso Ighodaro 6 5 4 0 3
Jordan Goodwin 6 4 0 1 1

Três pontos: 13/32 (40.6%) / O’Neale: 5/8

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Andrew Nembhard 23 0 2 1 0
Jarace Walker 12 6 2 1 0
Ethan Thompson 11 2 2 1 0
Jalen Slawson 10 8 5 2 1
Ivica Zubac 8 6 2 0 0

Três pontos: 12/40 (30%) / Nembhard: 2/2

(16-49) Washington Wizards 131 x 136 Orlando Magic (37-28)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bilal Coulibaly 29 5 5 1 1
Alex Sarr 16 4 0 2 5
Trae Young 15 3 6 0 0
Bub Carrington 12 5 5 1 0
Tristan Vukcevic 11 11 1 0 1

Três pontos: 14/46 (30.4%) / Coulibaly: 5/11

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Suggs 28 4 8 2 0
Tristan Da Silva 26 7 2 4 2
Desmond Bane 22 1 6 3 0
Wendell Carter Jr. 19 11 3 2 2
Paolo Banchero 18 10 5 0 0

Três pontos: 15/34 (44.1%) / Da Silva: 3/6

(17-49) Brooklyn Nets 97 x 108 Atlanta Hawks (35-31)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Josh Minott 24 3 1 3 3
Drake Powell 11 1 3 1 1
Noah Clowney 10 6 1 0 0
Ben Saraf 10 1 4 0 0
Danny Wolf 8 8 2 0 0

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Minott: 4/7

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 21 9 9 2 0
Zaccharie Risacher 19 9 1 1 2
Nickeil Alexander-Walker 18 2 2 3 0
C.J McCollum 14 4 2 1 0
Onyeka Okongwu 13 9 0 2 4

Três pontos: 12/40 (30%) / Johnson: 4/7

(27-38) Milwaukee Bucks 105 x 112 Miami Heat (38-29)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 31 6 3 1 1
Bobby Portis 19 5 1 1 0
Ryan Rollins 16 5 10 1 0
Taurean Prince 8 1 0 1 0
Kevin Porter Jr. 6 7 5 3 0

Três pontos: 9/26 (34.6%) / Prince: 2/3

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pelle Larsson 28 6 6 1 0
Bam Adebayo 21 8 2 1 0
Kasparas Jakucionis 18 7 2 1 1
Davion Mitchell 13 5 5 1 0
Kel’el Ware 6 13 1 0 1

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Jakucionis: 5/11

(22-44) Dallas Mavericks 120 x 112 Memphis Grizzlies (23-42)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Khris Middleton 35 2 1 2 0
Daniel Gafford 22 14 1 0 1
Cooper Flagg 13 6 7 0 1
P.J Washington 12 10 1 0 1
Brandon Williams 12 8 5 2 2

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Middleton: 8/10

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Wells 23 2 2 2 1
G.G Jackson II 20 4 3 0 1
Javon Small 19 2 9 1 0
Taylor Hendricks 17 10 2 1 2
Rayan Rupert 13 7 2 1 0

Três pontos: 14/48 (29.2%) / Hendricks: 3/6

(41-26) Denver Nuggets 136 x 131 San Antonio Spurs (48-18)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 31 20 12 3 2
Jamal Murray 39 2 7 1 0
Spencer Jones 19 4 2 2 2
Cam Johnson 15 5 1 0 0
Christian Braun 11 9 2 1 0

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Jones: 3/6

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephon Castle 30 11 10 0 0
De’Aaron Fox 27 3 9 1 0
Harrison Barnes 20 7 1 1 0
Devin Vassell 18 1 3 2 0
Dylan Harper 10 5 5 0 1

Três pontos: 19/47 (40.4%) / Castle: 4/8

(27-38) Chicago Bulls x Los Angeles Lakers (40-25)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Josh Giddey 27 8 15 2 0
Matas Buzelis 22 6 1 2 2
Tre Jones 18 4 6 1 0
Leonard Miller 15 9 1 1 0
Rob Dillingham 12 5 7 1 0

Três pontos: 15/36 (41.7%) / Giddey: 6/9

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 51 10 9 3 1
Austin Reaves 30 5 7 1 0
Deandre Ayton 23 10 1 0 0
LeBron James 18 7 7 2 1
Rui Hachimura 15 1 1 1 0

Três pontos: 17/36 (47.2%) / Doncic: 9/14

Comentários
