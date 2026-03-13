Shai Gilgeous-Alexander bate recorde e Thunder vence Celtics

Shai Gilgeous-Alexander viveu uma noite histórica nessa quinta-feira (12) e liderou o Oklahoma City Thunder a vitória sobre o Boston Celtics por 104 a 102. O craque atingiu sua 127ª partida com pelo menos 20 pontos marcados, quebrando um recorde que já durava 63 anos do histórico pivô Wilt Chamberlain. Nesse meio tempo, foi o cestinha de um grande jogo entre dois dos candidatos ao título da liga, e levou os campeões a mais um triunfo.
O atual MVP Shai Gilgeous-Alexander se tornou o jogador com mais jogos consecutivos de 20 pontos na história da NBA na vitória do Thunder sobre o Celtics. Além disso, também se tornou o armador com mais jogos de pelo menos 30 pontos e 70% de conversão dos arremessos na carreira. Uma marca que ressalta, acima de tudo, a incrível consistência do craque. Desde que voltou de lesão, o canadense tem médias de 31.5 pontos por jogo e 8.6 assistências.
A rodada acabou sendo ótima para o Oklahoma City Thunder, que agora abre vantagem na liderança do Oeste. Afinal, o San Antonio Spurs também perdeu. O momento é incrível, com sete vitórias seguidas e dez nos últimos 11 jogos. O time agora soma 52 triunfos em 67 partidas na temporada 2025/26. O próximo compromisso é no domingo (15) contra o Minnesota Timberwolves.
Enquanto isso, o Boston Celtics perdeu a segunda seguida, após também cair para o San Antonio. É a primeira sequência de derrotas desde o meio de janeiro. O time segue na segunda posição do Leste com 43 triunfos em 66 jogos, mas New York Knicks e Cleveland Cavaliers seguem se aproximando na tabela. No sábado (14), a equipe recebe o Washington Wizards em busca de recuperação.
Escalações
As duas equipes chegaram com desfalques para o duelo. O time de Oklahoma City ainda não conta com Jalen Williams e Isaiah Hartenstein. Por outro lado, Chet Holmgren retornou após duas partidas ausentes e o jovem armador Ajay Mitchell também jogou seu segundo jogo após longo período afastado. Eles fizeram parte do quinteto titular do Thunder contra o Celtics ao lado de: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace e Lu Dort.
Enquanto isso, Jayson Tatum foi poupado pela primeira vez após retornar da contusão no tendão de Aquiles. Além disso, Derrick White ficou de fora com dores no joelho. Vale lembrar, aliás, que Nikola Vucevic está fora por pelo menos um mês com uma lesão no dedo. Então, o quinteto titular de Joe Mazzulla teve: Payton Pritchard, Baylor Scheierman, Sam Hauser, Jaylen Brown e Neemias Queta.
Destaques
O duelo entre Thunder e Celtics foi um grande recital das maiores estrelas dos dois times em 2025/26. Shai Gilgeous-Alexander fez 35 pontos, sendo 14 no último quarto. Enquanto isso, Jaylen Brown fez 34 no jogo e 11 no período decisivo. Mas fora eles, as duas defesas prevaleceram sobre os ataques como um todo.
O primeiro tempo teve o equilíbrio e variações com dois times sobrevivendo a momentos difíceis. O ataque de Boston teve muitas dificuldades no começo da partida, e viu Oklahoma abrir sete pontos de vantagem, com um ritmo muito bom no jogo de dupla entre Shai e Chet Holmgren. Porém, a coisa mudou quando as segundas unidades começaram a entrar no jogo.
Brown demorou, mas entrou de vez no jogo jogando ao lado dos garotos. Os cortes de nomes como Luka Garza e Hugo Gonzalez e uma defesa agressiva travaram o time da casa, ainda se readequando aos novos papéis de rotação com seus astros retornando. Com uma sequência de 26 a 7 para o time visitante, e o Celtics chegou a 12 pontos de vantagem em plena Oklahoma.
No entanto, o Thunder reagiu e terminou perdendo o quarto por apenas três pontos, se aproveitando de rotações mais baixas com Ajay Mitchell e Aaron Wiggins indo muito bem.
Então, o segundo tempo teve um ritmo ainda menor. O placar total da segunda etapa, por exemplo, foi de apenas 48 a 43 para o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Celtics de Jaylen Brown. O recorde do MVP veio justamente no terceiro quarto, no único arremesso que caiu na meia distância. Brown, enquanto isso, marcou 14 pontos na volta do intervalo e entrou de vez no jogo. Enfim, superando a pressão do ponto de ataque rival.
Em suma, Boston seguiu na liderança em grande parte do terceiro quarto. Mas ainda no começo do último, levou a virada que o faria ficar atrás no placar até o fim do confronto. Os craques dominaram o último período, enquanto marcaram mais pontos que o coletivo de seus times nos últimos 12 minutos. Mas a diferença primordial para que o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander vencesse o Celtics foi a eficiência.
O último quarto do armador recordista foi impressionante. Ele não só fez os 14 pontos, como também acertou sete de oito arremessos e não cometeu turnovers. Enquanto isso, Brown acabou acertando apenas dois de oito tentativas, mas conseguiu gerar jogo com os sete lances livres cobrados.
Após arremessos decisivos de cada um deles levarem a um empate por 102 a 102, o jogo foi decidido por outros. Alex Caruso teve uma chance derradeira após dobra no canadense, mas errou o arremesso. Porém, Chet Holmgren pegou o rebote ofensivo, sofreu falta e acertou os lances livres decisivos. Por fim, Payton Pritchard também teve uma chance derradeira no perímetro. Mas em vão.
(43-23) Boston Celtics 102 x 104 Oklahoma City Thunder (52-15)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|34
|6
|7
|2
|1
|Payton Pritchard
|14
|4
|4
|0
|0
|Baylor Scheierman
|11
|7
|5
|0
|0
|Hugo Gonzalez
|11
|5
|1
|2
|1
|Jordan Walsh
|8
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 13/42 (31%) / Scheierman: 3/8
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|35
|6
|9
|2
|3
|Ajay Mitchell
|15
|4
|6
|0
|0
|Chet Holmgren
|14
|9
|0
|0
|0
|Aaron Wiggins
|9
|3
|0
|1
|0
|Alex Caruso
|7
|4
|2
|2
|1
Três pontos: 11/44 (25%) / Williams: 3/5
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Celtics, a rodada da NBA contou com mais oito partidas nessa terça-feira.
Então, confira resultados e estatísticas dos outros confrontos, com destaque para a grande virada do Denver Nuggets sobre o San Antonio Spurs. Além disso, Luka Doncic (51 pontos) e Devin Booker (43 pontos) tiveram grandes atuações nas vitórias de Los Angeles Lakers e Phoenix Suns.
(35-31) Philadelphia 76ers 109 x 131 Detroit Pistons (47-18)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Marjon Beauchamp
|17
|6
|2
|0
|1
|Jabari Walker
|16
|1
|2
|0
|0
|Cameron Payne
|15
|1
|2
|0
|0
|Quentin Grimes
|14
|3
|5
|1
|1
|Justin Edwards
|12
|9
|5
|4
|0
Três pontos: 8/35 (22.9%) / Walker: 2/2
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Duncan Robinson
|19
|2
|4
|1
|0
|Javonte Green
|17
|2
|1
|3
|0
|Tobias Harris
|15
|5
|2
|1
|0
|Ron Holland II
|15
|3
|0
|1
|0
|Jalen Duren
|14
|10
|2
|0
|1
Três pontos: 14/35 (40%) / Robinson: 5/7
(39-27) Phoenix Suns 123 x 108 Indiana Pacers (15-51)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|43
|7
|5
|1
|1
|Jalen Green
|36
|3
|4
|3
|0
|Royce O’Neale
|15
|3
|1
|0
|0
|Oso Ighodaro
|6
|5
|4
|0
|3
|Jordan Goodwin
|6
|4
|0
|1
|1
Três pontos: 13/32 (40.6%) / O’Neale: 5/8
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|23
|0
|2
|1
|0
|Jarace Walker
|12
|6
|2
|1
|0
|Ethan Thompson
|11
|2
|2
|1
|0
|Jalen Slawson
|10
|8
|5
|2
|1
|Ivica Zubac
|8
|6
|2
|0
|0
Três pontos: 12/40 (30%) / Nembhard: 2/2
(16-49) Washington Wizards 131 x 136 Orlando Magic (37-28)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bilal Coulibaly
|29
|5
|5
|1
|1
|Alex Sarr
|16
|4
|0
|2
|5
|Trae Young
|15
|3
|6
|0
|0
|Bub Carrington
|12
|5
|5
|1
|0
|Tristan Vukcevic
|11
|11
|1
|0
|1
Três pontos: 14/46 (30.4%) / Coulibaly: 5/11
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Suggs
|28
|4
|8
|2
|0
|Tristan Da Silva
|26
|7
|2
|4
|2
|Desmond Bane
|22
|1
|6
|3
|0
|Wendell Carter Jr.
|19
|11
|3
|2
|2
|Paolo Banchero
|18
|10
|5
|0
|0
Três pontos: 15/34 (44.1%) / Da Silva: 3/6
(17-49) Brooklyn Nets 97 x 108 Atlanta Hawks (35-31)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Minott
|24
|3
|1
|3
|3
|Drake Powell
|11
|1
|3
|1
|1
|Noah Clowney
|10
|6
|1
|0
|0
|Ben Saraf
|10
|1
|4
|0
|0
|Danny Wolf
|8
|8
|2
|0
|0
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Minott: 4/7
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|21
|9
|9
|2
|0
|Zaccharie Risacher
|19
|9
|1
|1
|2
|Nickeil Alexander-Walker
|18
|2
|2
|3
|0
|C.J McCollum
|14
|4
|2
|1
|0
|Onyeka Okongwu
|13
|9
|0
|2
|4
Três pontos: 12/40 (30%) / Johnson: 4/7
(27-38) Milwaukee Bucks 105 x 112 Miami Heat (38-29)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|31
|6
|3
|1
|1
|Bobby Portis
|19
|5
|1
|1
|0
|Ryan Rollins
|16
|5
|10
|1
|0
|Taurean Prince
|8
|1
|0
|1
|0
|Kevin Porter Jr.
|6
|7
|5
|3
|0
Três pontos: 9/26 (34.6%) / Prince: 2/3
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pelle Larsson
|28
|6
|6
|1
|0
|Bam Adebayo
|21
|8
|2
|1
|0
|Kasparas Jakucionis
|18
|7
|2
|1
|1
|Davion Mitchell
|13
|5
|5
|1
|0
|Kel’el Ware
|6
|13
|1
|0
|1
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Jakucionis: 5/11
(22-44) Dallas Mavericks 120 x 112 Memphis Grizzlies (23-42)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Khris Middleton
|35
|2
|1
|2
|0
|Daniel Gafford
|22
|14
|1
|0
|1
|Cooper Flagg
|13
|6
|7
|0
|1
|P.J Washington
|12
|10
|1
|0
|1
|Brandon Williams
|12
|8
|5
|2
|2
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Middleton: 8/10
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Wells
|23
|2
|2
|2
|1
|G.G Jackson II
|20
|4
|3
|0
|1
|Javon Small
|19
|2
|9
|1
|0
|Taylor Hendricks
|17
|10
|2
|1
|2
|Rayan Rupert
|13
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 14/48 (29.2%) / Hendricks: 3/6
(41-26) Denver Nuggets 136 x 131 San Antonio Spurs (48-18)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|31
|20
|12
|3
|2
|Jamal Murray
|39
|2
|7
|1
|0
|Spencer Jones
|19
|4
|2
|2
|2
|Cam Johnson
|15
|5
|1
|0
|0
|Christian Braun
|11
|9
|2
|1
|0
Três pontos: 12/36 (33.3%) / Jones: 3/6
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephon Castle
|30
|11
|10
|0
|0
|De’Aaron Fox
|27
|3
|9
|1
|0
|Harrison Barnes
|20
|7
|1
|1
|0
|Devin Vassell
|18
|1
|3
|2
|0
|Dylan Harper
|10
|5
|5
|0
|1
Três pontos: 19/47 (40.4%) / Castle: 4/8
(27-38) Chicago Bulls x Los Angeles Lakers (40-25)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|27
|8
|15
|2
|0
|Matas Buzelis
|22
|6
|1
|2
|2
|Tre Jones
|18
|4
|6
|1
|0
|Leonard Miller
|15
|9
|1
|1
|0
|Rob Dillingham
|12
|5
|7
|1
|0
Três pontos: 15/36 (41.7%) / Giddey: 6/9
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|51
|10
|9
|3
|1
|Austin Reaves
|30
|5
|7
|1
|0
|Deandre Ayton
|23
|10
|1
|0
|0
|LeBron James
|18
|7
|7
|2
|1
|Rui Hachimura
|15
|1
|1
|1
|0
Três pontos: 17/36 (47.2%) / Doncic: 9/14
