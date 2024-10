Seria a ultima troca antes do começo?

Finalmente a temporada 24-25 da Euro começou e já tivemos surpresas. O Real Madrid perdeu a primeira partida! E ainda por cima perdeu bem perdido pro Bayern de Munique, que não esta entre os principais contenders para a temporada. Claro, é só o começo da temporada e tem muito jogo pela frente.

Em terras brasileiras temos três ou quatro campeonatos rolando ao mesmo tempo. Claro, teríamos de contar também o 3×3 da NBB que chega a sua última etapa neste final de semana em São Paulo. Mas além deles temos os torneios que começam a aquecer a pré-temporada da NBB.

O Interligas faz uma intercambio entre os times brasileiros e argentinos, dando a chance de uma experiência internacional para alguns times da NBB. Neste ano, Pato, Fortaleza, União Corinthians e Unifacisa jogaram o campeonato contra os times argentinos do San Martin, Peñarol, Regatas e Platense.

Publicidade

Além deste campeonato, a NBB organizou o torneio abertura com Vasco, Botafogo, Flamengo, Minas, Caxias e Brasília. Com estes dois campeonatos e o Paulista de Basquete, os times da NBB chegarão todos muito mais bem preparados para a NBB que começa já na semana que vem.

No Paulista o São Paulo perdeu em dois jogos para o São José, com isso, a equipe do vale do paraíba já garantiu seu lugar na final. Na outra semi, Paulistano e Franca estão empatados, tendo cada um vencido um jogo na casa do adversário.

Já no feminino, estamos chegando aos playoffs com algumas equipes mostrando que estão acima mesmo das outras e com uma decepção, o Sesi Araraquara, que vinha de uma temporada muito boa na LBF e não encontrou seu jogo durante o Paulista ainda.

Publicidade

EUA

Enquanto isso, estamos em plenas semis da WNBA. Na melhor de cinco, o Liberty não deu chance para o Aces, fazendo os dois jogos em casa. Agora a série muda para Las Vegas, mas a equipe de Nova York só precisa de uma vitória para carimbar a passagem para mais uma final. Já do outro lado, Lynx e Sun estão empatadas e não parece ter vantagem para nenhum dos lados.

Já nas notícias, temos a expansão para o 13º time da liga e a nossa Kamilla no time das rookies do ano. Para fechar, claro, não poderíamos deixar passar as notícias da NBA com a triste nota da morte de Dikembe Mutombo. O congolês além de jogar muito era uma figura dentro e fora das quadras, quatro vezes defensor do ano e no Hall da Fama da NBA. E falamos, é claro, da troca da semana, Towns agora é do New York Knicks! Enquanto isso Randle vai para o Wolves. Muda alguma coisa de fato para os times? O que esperar dos dois para esta temporada?

Publicidade

Falamos disso, respondemos perguntas do pessoal que estava assistindo a live e muito mais. Então aperta o play e vem com a gente!!!

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA