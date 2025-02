Sem troca, Nikola Vucevic pode perder titularidade no Bulls

O Chicago Bulls não conseguiu a troca de Nikola Vucevic na NBA. Como resultado, o pivô veterano permaneceu na equipe pelo menos até o restante da temporada 2024/25. A sequência em Illinois, no entanto, pode tirar sua titularidade do elenco. Isso porque, outros nomes vêm crescendo na rotação.

Os destaques que podem tirar Nikola Vucevic do time titular são Zach Collins, Tre Jones e Kevin Huerter. Os três chegaram na trade deadline e têm se destacado nas partidas recentes de Chicago.

Collins, por exemplo, marcou 19 e 20 pontos nos dois últimos duelos do Bulls. No jogo mais recente, aliás, teve 17 rebotes e seis assistências, além de 2-4 dos três pontos. As atuações, inclusive, aconteceram com ele no time titular do Bulls, após a lesão de Vucevic na panturrilha.

Hurter, enquanto isso, tem recuperado a boa forma no perímetro. Nos três últimos jogs do Bulls, o ala-armador acertou 14 cestas de três pontos. Jones, por fim, marcou 16 pontos no último jogo de Chicago, apesar de somente 18 minutos em quadra. Desse modo, eles também podem ganhar mais espaço com Vucevic fora da rotação.

A chance de Vucevic perder espaço não se dá por seu desempenho na NBA. Na temporada, afinal, ele tem médias de 19.1 pontos, 10.3 rebotes e 38.7% de aproveitamento dos três pontos. No entanto, havia a expectativa de que os números pudessem garantir uma troca pelo jogador, segundo Marc Stein, da plataforma Substack.

“O Bulls esperava que a forte temporada ofensiva de Vucevic trouxesse uma oferta de troca. Aliás, queriam que a proposta incluísse pelo menos uma escolha de primeira rodada no futuro. No entanto, isso não foi uma realidade no mercado”, comentou o jornalista.

O Bulls tenta a troca de Nikola Vucevic desde a última temporada da NBA. Golden State Warriors e Atlanta Hawks sondaram o pivô. O time de San Francisco, porém, usou seus ativos em Jimmy Butler. A franquia da Georgia, enquanto isso, teve sua oferta recusada por Chicago.

Sem a troca, o próprio Vucevic se sente deslocado em Illinois. Porém, ele afirmou que seguirá dedicado ao time.

“A direção escolheu um caminho, enquanto estou pensando o que vai acontecer comigo. Mas, a esta altura, você precisa lidar com isso. Nós temos o que temos. Eu achei que fiz alguns jogos melhores na última semana, recuperei um pouco do meu ritmo, mas ainda preciso jogar bem melhor. Afinal, não importa o que esteja ocorrendo, eu tenho que ser um profissional”, desabafou o astro.

