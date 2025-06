Sem técnico, Knicks mira Jason Kidd para o cargo

O técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd, está na mira do New York Knicks para assumir o lugar de Tom Thibodeau, demitido nesta semana. De acordo com o jornalista Marc Stein, do portal Substack, a direção da franquia novaiorquina deve pedir permissão ao Mavs para conversar com o treinador.

“Espera-se que o Knicks solicite, formalmente, permissão para falar com Jason Kidd, do Dallas Mavericks, sobre a vaga de técnico nos próximos dias, dizem fontes da liga”, revelou Stein.

Kidd, aliás, tem mais dois anos de contrato com a equipe de Dallas. O treinador de 52 anos chegou ao Mavs em 2021, após experiências no comando de Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. No Texas, ele levou o Mavericks às finais da NBA, em 2024. No entanto, o time caiu nas finais para o Boston Celtics.

O detalhe é que Kidd tem uma ligação com o Knicks. Afinal, ele disputou a sua última temporada da NBA como jogador pela equipe, em 2012/13. Na época, ele tinha 40 anos e atuou em 76 jogos. Suas médias, em Nova York, foram de seis pontos, 4,3 rebotes e 3,3 assistências. Ao final da campanha, ele encerrou a carreira após 19 temporadas na liga.

Nos últimos dias, vários profissionais, além de Jason Kidd, foram especulados para o cargo de novo técnico do Knicks. O ex-treinador da Universidade Villanova, Jay Wright, e o assistente Johnnie Bryant, do Cleveland Cavaliers, foram citados. Além deles, outros dois técnicos que estão empregados na NBA – Chris Finch, do Minnesota Timberwolves, e Ime Udoka, do Houston Rockets – estão na lista de interesses do Knicks.

Wright é um nome que não surpreende por conta da ligação com Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, que foram seus atletas em Villanova. Desse modo, é visto como um nome natural para tentar liderar o Knicks ao título da NBA na próxima temporada. Mas, segundo Seth Davis, analista do CBS Sports, é improvável que Wright assuma o cargo, já que ele estaria satisfeito com a posição atual como comentarista.

O nome de Bryant, por sua vez, pode ganhar força no Knicks. Após o Phoenix Suns deixá-lo de lado para contratar Jordan Ott, o braço direito de Kenny Atkinson no Cavs segue como um dos nomes mais promissores do mercado. O detalhe é que Johnnie trabalhou no Knicks, entre 2020 e 2024, como assistente de Thibodeau. Ou seja, ele conhece bem o time. Desse modo, a franquia novaiorquina poderia apostar em um estreante como Bryant.

Uma coisa é certa: o próximo treinador do Knicks terá um grande desafio pela frente. Afinal, Thibodeau levou a equipe às finais do Leste após 25 anos. Sem contar que, nas duas campanhas anteriores, o time chegou às semifinais de conferência. Ou seja, hoje, o Knicks é um contender na NBA. A demissão de Thibodeu, então, sugere, que a alta cúpula da franquia quer subir de nível e, portanto, voltar às finais da liga, algo que ocorreu pela última vez em 1999.

