Sem sucesso no Lakers, Christian Wood pode deixar NBA

Após ser dispensado pelo Los Angeles Lakers, que contratou Alex Len em seu lugar, a carreira de Christian Wood na NBA pode estar com os dias contados. O jogador não atua há muito tempo por conta de uma lesão no joelho esquerdo que resultou em cirurgias. Então, ele sequer entrou em quadra em 2024/25. A questão agora é se ele ainda conseguirá retornar a liga em algum momento do futuro.

O pivô assinou um contrato mínimo de veteranos com a franquia antes da temporada 2023/24. Além disso, o jogador teria uma opção de extensão para o segundo ano. Ou seja, uma segurança enquanto ele tentava se revalorizar no mercado após uma temporada frustrante com o Dallas Mavericks.

Wood atuou em 50 partidas, incluindo uma como titular em Los Angeles. Suas médias foram de 6.9 pontos, 5.1 rebotes e uma assistência em 17.4 minutos por partida. Apesar de não ter a velha versatilidade ofensiva que lhe fez ter alguns bons anos no Detroit Pistons e no Houston Rockets, o atleta chegou a ser elogiado por algumas atuações no ano passado.

Sua versatilidade defensiva parecia maior e ele chegou a assumir a posição de reserva imediato do Lakers, ganhando espaço do atual titular Jaxson Hayes. Mas isso mudou rápido.

Seu último jogo foi em 14 de fevereiro, em uma vitória sobre o Utah Jazz. No começo, a lesão no joelho esquerdo não necessitaria de uma cirurgia para correção. Porém, algum tempo depois, foi dito que Wood precisaria passar por um procedimento e estaria fora de 2023/24. Desde então, ele passou por mais uma cirurgia e, apesar de algumas raras atualizações, ainda não estava clara a data de um possível retorno.

O pivô chegou a interagir com um fã que o questionou sobre quando seria seu retorno. Wood, então, deu uma visão otimista para o torcedor.

“Em breve. Meu tratamento está em evolução e em breve eu espero estar na quadra”, afirmou.

No entanto, um dia depois, o anúncio de que ele estava sendo dispensado com a chegada de Alex Len, foi feito por Shams Charania da ESPN. Já haviam alguns rumores de que ele era o favorito para perder uma vaga no elenco, em meio a busca de Los Angeles por opções na posição.

Essa é a grande questão para o resto de 2024/25 no time. A equipe trocou Anthony Davis por Luka Doncic. Além disso, a própria franquia vetou o acordo por Mark Williams fechado na trade deadline. Afinal, os exames médicos do jogador do Charlotte Hornets não agradaram Los Angeles, em uma polêmica que ainda se estende nos últimos dias.

Enquanto isso, Christian Wood está no mercado de buyout da NBA após ser dispensado pelo Lakers. Porém, com os mistérios envolvendo sua saúde, seu mercado é difícil agora. Com quase um ano sem jogar basquete, as dúvidas aumentam sobre seu futuro. Enquanto isso, a franquia preferiu apostar em Alex Len para o resto de 2024/25. O pivô deve chegar a próxima agência livre sem time.

