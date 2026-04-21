“Sem Kevin Durant, Rockets não derrota o Lakers”, crava analista

Com dores no joelho, astro de Houston é dúvida para o jogo desta terça-feira (21)

A ausência de Kevin Durant no primeiro jogo da série de playoffs entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers foi sentida. Afinal, o cestinha é a grande opção ofensiva do time texano e viu, do banco de reservas, sua equipe perder por 107 a 98 no último sábado (18). Uma lesão no joelho o deixou de fora do embate, prejudicando o ataque de Houston. Como resultado, a franquia recebeu várias críticas. Em especial, de Stephen A. Smith, da ESPN.

“Que vitória do Lakers, mas antes de tudo, eu quase caí da cadeira quando soube que Kevin Durant não ia jogar”, disse Smith. “Como ele machucou o joelho? Com quem ele estava jogando, mas como vocês deixam Durant se machucar? Ele acabou a fase regular saudável, pronto para os playoffs. Então, ele se machuca em um treino”.

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Apesar de não contar com Luka Doncic e Austin Reaves, o Lakers venceu e abriu 1 a 0 na série. O time de Los Angeles foi pior que o de Houston em vários índices, como rebotes de ataque, erros ofensivos e números de arremessos.

“Você precisa poupar Kevin Durant para um momento assim, pois ele significa tudo para a franquia. Sem ele, o time não é nada além do que foi no ano passado. Ele é a diferença, é a razão pelo qual o Rockets tem alguma chance, mas sem ele, não vai vencer o Lakers na série”, afirmou. “Mesmo sem Luka Doncic, Austin Reaves, não adianta, pois não vai ganhar”.

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Enquanto o Rockets arremessou 93 vezes e acertou 35, o Lakers teve 66 tentativas gerais, com 40 acertos. Ou seja, boa parte do resultado pode ser por não contar com Durant em um jogo tão importante.

“LeBron (James) é ótimo, então, mesmo na atual fase de sua carreira, é muito bom ao ponto de fazer o Lakers bater o Houston Rockets sem Kevin Durant”, disse. “Eu vi os números do jogo e Houston teve 27 arremessos a mais que Los Angeles, teve muito mais rebote de ataque, mas não entendo como conseguiu perder o jogo”.

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Luke Kennard foi o cestinha do Lakers, com 27 pontos, enquanto Alperen Sengun liderou o Rockets, com 19. Mas mais do que isso, LeBron James, na função de armador, ficou com 19 pontos, 13 assistências e oito rebotes.

“Apesar de dominar nos rebotes, nos erros de ataque, mas ainda assim perdeu o jogo? Sabe como perdeu? Porque Houston não sabe arremessar, não sabe pontuar. Afinal, era o que Kevin Durant deveria fazer e não o fez porque deixaram ele se machucar. E se ele não voltar, o Lakers vai vencer a série”, concluiu.

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Lakers e Rockets voltam a se enfrentar pelos playoffs da NBA nesta terça-feira (21), em Los Angeles.