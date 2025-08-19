Seleção da Eslovênia atualiza informação sobre Luka Doncic

Luka Doncic sofreu uma lesão durante amistoso da seleção Eslovênia contra a Letônia, no último sábado (16). Após uma jogada em que ele caiu ao se chocar com outros jogadores, o armador deixou a quadra e não voltou ao jogo. Então, preocupou a equipe que se prepara para a disputa do EuroBasket 2025. No entanto, a Federação Eslovena de Basquete divulgou que o astro não sofreu nada grave e vai disputar o próximo amistoso.

O lance que preocupou Doncic ocorreu quando um companheiro de equipe foi empurrado para o chão e caiu sobre suas pernas. Assim, o armador caiu com fortes dores. Como resultado, ele deixou a quadra mancando, foi direto ao vestiário, mas retornou ao banco de reservas. Ou seja, já indicava uma lesão menos grave.

Portanto, a seleção da Eslovênia terá Luka Doncic no duelo contra a Grã-Bretanha, nesta terça-feira (19), às 15h (horário de Brasília). O jogo será o penúltimo amistoso preparatório para o EuroBasket. Enquanto isso, a última partida de antes de preparação será na quinta-feira, contra a Sérvia, de Nikola Jokic. O principal torneio de seleções da Europa começa no dia 27 de agosto.

Vale lembrar que a expectativa é que o craque sequer atuasse contra a Grã-Bretanha. Dessa forma, sua recuperação foi ainda mais rápida do que o esperado. O craque fazia ótima partida contra a Letônia. Isso porque ele somou 26 pontos, cinco assistências e quatro rebotes em apenas 20 minutos na derrota por 100 a 88.

A notícia, então, agrada também ao Los Angeles Lakers. Doncic vai para sua primeira temporada completa com a franquia. Ele chegou na trade deadline de 2024/25 após troca com o Dallas Mavericks. Ou seja, vestiu a camisa do time angelino entre fevereiro e abril.

Como a pré-temporada do Lakers só começa daqui quase dois meses, Luka Doncic terá tempo de jogar pela Eslovênia no EuroBasket e ainda vai conseguir descansar para o início de 2025/26 nos EUA.

A próxima campanha, aliás, é cercada de expectativas sobre o astro. Afinal, ele chamou atenção nas últimas semanas ao exibir sua nova forma física. Durante a offseason, ele emagreceu cerca de 13 quilos. Agora, Doncic passou a ser cotado como um dos principais candidatos ao prêmio de MVP da NBA.

Por fim, o Lakers garantiu extensão de contrato com o craque. Aos 26 anos, ele vai receber US$165 milhões por mais três anos. O vínculo ainda conta com uma opção de jogador para 2028/29. Assim, ele poderá assinar um novo acordo máximo a partir de 2028 que lhe daria 35% do teto salarial por cinco anos.

