Seleção Brasileira Feminina de basquete nas semifinais

A seleção brasileira feminina está nas semifinais da sulamericana de basquete. Está a uma vitória de garantir a vaga na AmericupW. O sistema é complicado, a AmericupW dá seis vagas para o qualificatório do mundial. Então, este é o primeiro passo.

Na fase de grupos, o Brasil começou mal, perdendo para a Argentina. Vale lembrar que esta seleção é basicamente formada por jogadoras que atuam aqui no país, pois os campeonatos femininos ao redor do mundo estão rolando ao mesmo tempo. Ou seja, sem Kamilla Cardoso, Damiris e Stephanie. No entanto, tem muita menina mais nova que está ganhando quilometragem jogando pela seleção. Os outros jogos da fase de grupo foram um passeio e o Brasil chega com tranquilidade nas semis. Agora, é enfrentar ou Colômbia, ou Venezuela. Ganhando, garante classificação à final. Se perder, tem de ganhar o terceiro lugar para ir para à AmericupW.

Aqui, nas nossas terras estamos nos preparando para a segunda rodada do 3×3 da NBB, que acontece em Campina Grande neste final de semana. Além disso, o Paulista de basquete masculino e feminino estão começando a ganhar tração e os times parecem estar entrando no ritmo para o começo da NBB em outubro.

Na Europa, a Euroleague começa um pouco mais cedo que a NBB e com os times tomando forma, Caboclo acabou por se decidir onde irá jogar nesta temporada (e provavelmente a próxima): Hapoel Tel Aviv. Vai jogar a Eurocup e o campeonato israelense, mas com um ótimo salário, que deve ter pesado bastante na escolha.

Para fechar falamos das notícias da NBA, algumas boas, algumas ruins, e quase todas polêmicas.

