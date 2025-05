Segundo jornalista, Nikola Jokic teve temporada histórica na NBA

Nikola Jokic pode não ter vencido o MVP da NBA, mas isso não apagou o brilho da temporada que fez. Segundo o jornalista Sam Quinn, da CBS Sports, o craque do Denver Nuggets registrou uma das campanhas mais impressionantes da história da liga. Assim, com base em estatísticas, impacto e eficiência, o analista sustenta que o sérvio fez mais que muitos vencedores do prêmio.

Conforme a análise de Quinn, por exemplo, Jokic teve o melhor ano de sua carreira na NBA. Mesmo com três MVPs, ele registrou em 2024/25 seus recordes pessoais em pontos, assistências e roubos de bola por jogo. Além disso, superou pela primeira vez a marca de 40% nas bolas de três pontos.

Mais do que isso, Jokic teve apenas a sexta temporada na história da NBA com média de triplos-duplos. Ao seu lado, estão quatro campanhas de Russell Westbrook e uma de Oscar Robertson. Apenas o ex-jogador do Oklahoma City Thunder conseguiu o MVP com o feito, em 2016/17. Quinn, porém, argumenta que o sérvio teve o melhor ano entre os seis do tipo.

“Nikola Jokic foi o primeiro a terminar no top 3 da NBA em pontos, rebotes e assistências. Ele também empatou em quinto lugar em roubos de bola. Além disso, ele foi apenas o primeiro pivô a ter média de triplo-duplo e o primeiro a atingir dez assistências por jogo”, argumentou Quinn.

Impacto no Nuggets

O jornalista também faz uma comparação entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Com marcas expressivas em pontos e assistências, o sérvio foi responsável por 39,6% dos pontos do Nuggets na temporada. O armador canadense, enquanto isso, ficou com 38,1% dos pontos do Thunder.

“A diferença pode não ser significativa, mas, lembre-se: estamos falando de cada ponto que time gerou ao longo de uma temporada completa na NBA. A diferença é grande e o estamos comparando a um vencedor do prêmio de MVP”, seguiu Quinn.

O jornalista também afirma que Nikola Jokic foi mais importante para o Nuggets do que Gilgeous-Alexander para o Thunder, durante a temporada da NBA. Isso porque, quando esteve presente em quadra por Denver, ele fez a equipe liderar a liga em pontos. No entanto, sem o craque, o time do Colorado marcou 19,8 a menos por 100 posses.

“Com Jokic em quadra, o Nuggets teve o melhor ataque da história da NBA. Com ele no banco, eles teriam ficado em último lugar na tabela de classificação desta temporada”, acrescentou.

Diante de uma temporada histórica, o que pesou contra Jokic na disputa pelo MVP da NBA? Para Quinn, as vitórias do Nuggets. Embora o time tenha ficado na quarta posição do Oeste com 50 vitórias, o Thunder teve 68 triunfos. Assim, a quarta melhor marca na história da liga.

“Nós sabemos dos problemas no elenco do Nuggets. Porém, 50 vitórias ainda é um número mediante para o nível que estamos discutindo aqui. Então, é parte do que custou a Jokic o MVP da NBA este ano para Shai. O quanto se valoriza uma vitória no contexto do desempenho individual é subjetivo, mas o histórico precisa ser pelo menos levado em conta”, completou Quinn.

Por fim, para Quinn, a temporada da Jokic é a segunda melhor na história para um não-MVP na NBA. Em primeiro, aliás, ficou Michael Jordan, em 1989. Naquele ano, o ídolo do Chicago Bulls liderou a liga em pontos, com 32,9, teve médias de oito rebotes e oito pontos por jogo, enquanto ainda brigou pelo defensor do ano, com 2,9 roubos de bola.

“Não foi o melhor Jordan que já vimos. No entanto, foi a versão mais versátil que já vimos dele em uma temporada da NBA. Portanto, nunca haverá um ano melhor na história da liga que não termine com o MVP”, finalizou Quinn.

