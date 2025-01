Segundo episódio de ‘Campo da Imaginação’, novo podcast original do ge, tem participação especial de Hortência

Como seria o mundo esportivo se as mulheres competissem lado a lado com homens, formando equipes mistas? Esse universo alternativo vira realidade no segundo episódio de ‘Campo da Imaginação’, novo podcast original e ficcional do ge que se propõe a repensar momentos emblemáticos que marcaram o cenário esportivo e dar outros desfechos a eles. O conteúdo vai ao ar nesta segunda, dia 27, nas plataformas de áudio.

Para recontar a história, Adriano Albuquerque e Pedro Suaide, jornalistas, criadores e apresentadores do podcast, unem forças a grandes nomes da cobertura esportiva, como Luís Roberto, Renata Silveira e o saudoso Léo Batista, em narrações de situações hipotéticas. Entre os ‘causos’ apresentados estão os jogos das equipes brasileiras mistas, com Fofão, Marcelo Negrão, Márcia Fu e Giovane juntos na seleção brasileira de vôlei; Oscar, Marcel, Paula e Hortência na seleção de basquete; e Marta com diferentes gerações da Seleção Brasileira de futebol.

A série ficcional reúne ainda depoimentos de personagens envolvidos nessa recriação, como a ex-jogadora Hortência, que fala sobre como se sentiria ao ser convocada para dividir a quadra com outros talentos, mulheres e homens, nos Jogos Olímpicos de 1992. “Vocês têm noção do que é jogar ao lado da Paula, do Oscar e do Marcel? Eu não tenho medo dessa convocação, vou aceitar com o maior prazer. Tenho certeza de que os outros times vão sentir a força do Brasil nessa Olimpíada”, comenta.

Disponível no ge, na globo.com/podcasts e nas plataformas de áudio, ‘Campo da Imaginação’ terá, ao todo, cinco episódios, com novas publicações às segundas-feiras.

