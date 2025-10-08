Segundo dirigente, Cavaliers devia fazer troca de Darius Garland

De acordo com o portal Roundtable, um dirigente da NBA aconselhou o Cleveland Cavaliers a negociar Darius Garland em troca. Além disso, o executivo teria indicado um acordo com o Sacramento Kings. Isso porque o time da Califórnia já teria se interessado no armador antes de fechar com Dennis Schroder na agência livre.

O Kings tentou envolver Malik Monk em negociações na offseason. O principal objetivo era incluir o veterano em um acordo por Jonathan Kuminga, do Golden State Warriors. Agora, para o executivo, o Cleveland Cavaliers poderia considerar uma troca entre Darius Garland, Monk e mais algum jogador.

“Acho que o Cavaliers precisa fazer troca de Darius Garland. O perímetro do time fica pequeno demais com ele e Donovan Mitchell. Adoro a chegada do Lonzo Ball. Se eu fosse o (técnico) Kenny Atkinson, começaria com Lonzo, Mitchell, De’Andre Hunter, Evan Mobley e Jarrett Allen e trocaria Darius. O Sacramento Kings estava interessado nele antes de trazer Dennis Schroder. Então, talvez ligar para eles e ver se querem Garland por algo como o Malik Monk e alguém para preencher o salário”, disse o dirigente.

Vale lembrar que Garland vai perder o início da temporada da NBA. Afinal, ele passou por cirurgia no dedo após sentir lesão no último playoffs. A contusão tirou o armador de parte da pós-temporada. Na série contra o Miami Heat, por exemplo, ele não participou. Já contra o Indiana Pacers, perdeu os primeiros duelos e teve clara dificuldade para jogar. Assim, a cirurgia se tornou inevitável durante a offseason.

A lesão atrapalhou um ano positivo de Garland nos playoffs da NBA. Isso porque, durante a fase regular, ele teve médias de 20.6 pontos, 6.7 assistências e 1.2 roubo. Como resultado, esteve no segundo All-Star Game da carreira. Mas, no mata-mata, os números caíram para 18 pontos e 5.2 assistências, enquanto acertou apenas 28.6% dos três pontos.

A cirurgia foi feita em junho e a previsão inicial para se recuperar era de cinco meses. Portanto, ele deve retornar às quadras no fim de novembro ou início de dezembro. Enquanto isso, o Cavaliers fez troca por Lonzo Ball. O armador chega para contribuir para a posição. Inclusive, citado pelo dirigente como uma alternativa melhor para fazer dupla com Donovan Mitchell no perímetro de Cleveland.

No entanto, Ball também acumula problemas de lesão na carreira. Então, não é certo o quanto pode contribuir para o técnico Kenny Atkinson. Inclusive, o jogador de 27 anos revelou que há planos no Cavaliers para ser preservado durante 2025/26.

“Eu espero atuar, no máximo, uns 20 minutos por partida no início da temporada. Além disso, disputar jogos em noites seguidas está fora de cogitação. Estou fora de back-to-backs, por enquanto. Isso não quer dizer que não vá participar mais para frente. Mas, nesse momento, não vai rolar. É assim que deve ser”, revelou Ball na segunda-feira.

