Segundo colega de Bulls, Matas Buzelis pode dominar a NBA

Matas Buzelis é um jovem que carrega grandes expectativas pelo Chicago Bulls na NBA. O ala foi a 11ª escolha do Draft de 2024 e teve um ano de estreia de altos e baixos pela equipe. De início, ele enfrentou dificuldades para encontrar espaço na rotação, mas não demorou para mostrar talento e terminou no segundo time de novatos, com médias de 8.6 pontos e 3.5 rebotes.

A reta final de temporada na NBA, desse modo, indicou um futuro promissor para Buzelis. Para tentar alcançar as expectativas, o jovem ala tem treinado nas últimas semanas em Los Angeles, com os colegas de time Ayo Dosunmu, Coby White e Patrick Williams.

Segundo Dosunmu, o período de treino nas férias da NBA tem sido ótimo para Buzelis.

Continua após a publicidade

“Ele tem tido uma performance muito boa aqui em Los Angeles”, disse o armador do Bulls na NBA. “Matas é um trabalhador incansável. Ama treinar. Então, tenho grandes elogios e altas expectativas para ele. Vendo como ele está, eu posso notar que está ficando cada vez mais forte. Assim, ele está começando a perceber o quanto é forte e como pode dominar a NBA”.

No ano de estreia pelo Bulls na NBA, Matas Buzelis enfrentou problemas pelo físico frágil. Apesar de 2,08 metros, o ala chegou à liga com limitações para enfrentar jogadores mais fortes. Em Los Angeles, desse modo, ele tem aproveitado para ganhar massa muscular e conseguir se impor mais na liga.

Continua após a publicidade

Leia mais!

De acordo com Dosunmu, a evolução tem acontecido nas últimas semanas. Para o armador do Bulls, desse modo, não falta muito para Buzelis alcançar o auge físico e ser dominante na NBA. O jogador de Chicago até chegou a comparar o potencial do ala com o de Giannis Antetokounmpo.

“Eu sei que Giannis é um Hall da Fama, um dos 20 ou 30 maiores da história. Mas Matas Buzelis tem uma chance real de dominar o jogo nesse nível. Ele tem 2,08 metros e enquanto continuar ganhando massa e tempo na academia, vai ficar ainda maior. Então, ele vai evoluir, melhorar o arremesso, o rebote e a capacidade de dominar o jogo”, seguiu Dosunmu.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que Buzelis teve grande evolução na segunda metade da temporada, fazendo médias de 13.0 pontos e 4.8 rebotes, ainda que em 26 minutos por noite. Em vários jogos, o ala teve boas performances e provou estar acima do que se esperava.

Por fim, o armador do Bulls agradeu pela chance de ser colega de Buzelis.

“Buzelis era o cara que eu mais queria que o Bulls escolhesse no ano passado. Logo, ele vai perceber que há poucos jogadores capazes de pará-lo. Quando ele ganhar confiança, vai ser imparável”, finalizou.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA