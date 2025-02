Saiba onde assistir à estreia de Luka Doncic pelo Lakers

Confira aqui onde assistir à estreia de Luka Doncic pelo Los Angeles Lakers. O craque esloveno realiza nesta segunda-feira (10) sua primeira partida com a camisa 77 angelina, contra o Utah Jazz. Então, o Jumper Brasil informa os detalhes da partida, como data, horário, local e onde assistir.

Doncic chegou ao Lakers na troca bombástica do Mavs por Anthony Davis. Uma lesão na panturrilha, no entanto, o atrapalhou de estrear na última semana e adiou o momento que estava previsto para o último sábado (8), contra o Indiana Pacers. No fim, Austin Reaves liderou a vitória por 124 a 117.

Antes da partida, o técnico JJ Redick comentou sobre a recuperação de Doncic. De acordo com ele, o esloveno vinha progredindo bem nos treinos. Porém, precisava de uma “boa preparação”, antes de retorno a um jogo real da NBA.

“Estamos avaliando dia após dia. Esperamos tê-lo para os próximos jogos. Já fizemos um treino sem contato, mas conseguimos um bom trabalho por 45 minutos. Ele terá um jogo de preparação e depois mais oportunidades de jogar basquete em ritmo real”, comentou Redick.

Doncic não joga desde a rodada de Natal contra o Minnesota Timberwolves. Na época, ele ainda estava no Dallas Mavericks e não havia qualquer expectativa de que mudasse de franquia. Porém, as dúvidas em relação ao seu físico fizeram o time texano tomar a medida de trocá-lo.

A decisão pegou Doncic de surpresa na NBA e o deixou chateado com a antiga diretoria. No entanto, em Los Angeles, ele terá a oportunidade de jogar com LeBron James, cujo o esloveno já declarou se inspirar. O camisa 23, inclusive, também se mostrou animado em pisar em quadra com o camisa 77.

“Luka tem sido meu jogador favorito na NBA há um bom tempo. Acho que vocês já sabem disso. Sempre tentei jogar da maneira certa e inspirar a próxima geração. E ele é um desses caras. Agora, somos companheiros de time. Então, será uma transição bem tranquila”.

O técnico Redick, por sua vez, comentou ter Doncic do seu lado. Segundo ele, o armador é um dos grandes nomes atuais do basquete e logo estará pronto para deixar o ataque de Los Angeles ainda melhor.

“Doncic conhece basquete e entende o jogo em um nível alto. Além disso, nós usamos muitos dos conceitos que ele utilizava em Dallas. Então, estamos caminhando na direção de jogar um basquete ofensivo muito inteligente. Portanto, ao adicioná-lo, a gente ganha uma nova camada no nosso jogo”, afirmou o treinador.

Por fim, quem falou sobre Doncic foi Dorian Finney-Smith. Aliás, o ala-pivô foi companheiro do astro no Dallas Mavericks. Ao contrário do que a antiga equipe tem apontado, o veterano negou qualquer preocupação com o físico de Luka.

“Eu o conheço e ele quer jogar a partida inteira. Acho que ele jogou 40 minutos por jogo na última pós-temporada. Essa é uma coisa sobre Luka Doncic. Ele quer jogar. Eu não dou atenção às críticas. Olho para a produção dele. Então, se eu estivesse colocando aqueles números, talvez eu também devesse pesar 122 quilos”, completou Finney-Smith.

Veja onde assistir à estreia de Luka Doncic no Lakers

Onde assistir: Prime Video

Data: 10/02/2025

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, Los Angeles

