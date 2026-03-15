Russell Westbrook faz triplo-duplo e Kings surpreende Clippers

O Sacramento Kings surpreendeu o Los Angeles Clippers na noite desse sábado (14) por 118 a 109 com mais um triplo-duplo de Russell Westbrook. O MVP de 2017 somou 12 pontos, 12 rebotes e dez assistências, enquanto teve quatro roubos de bola. A equipe de Sacramento ainda teve outros destaques em DeMar DeRozan, Precious Achiuwa e Maxime Raynaud, todos com mais de 20 pontos. Por outro lado, Kawhi Leonard liderou o Clippers com 31 pontos e seis rebotes.

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Foi o 209° triplo-duplo na carreira de Russell Westbrook, o segundo nos últimos três jogos. Ele lidera a liga no quesito, mas vê Nikola Jokic, do Denver Nuggets, cada vez mais próximo. Afinal, o pivô sérvio, seu antigo colega, soma 191.

O Kings, enquanto isso, tem uma sequência de três vitórias nos últimos quatro jogos, uma das melhores fases do time em 2025/26. A equipe californiana, que perdeu 15 partidas consecutivas entre janeiro e fevereiro, tinha a pior campanha da NBA até a última semana. No entanto, a fase atual fez com que a franquia deixasse o posto para Indiana Pacers e Washington Wizards.

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Longe na classificação, todavia, o Kings já está fora dos playoffs. Afinal, com 17 vitórias em 68 jogos, o time foi o primeiro eliminado no Oeste, bem longe do décimo lugar, o Portland Trail Blazers. Ou seja, não tem chances de ir sequer ao play-in.

O Clippers, por outro lado, vinha em grande fase. Após começar com seis vitórias nos primeiros 27 jogos, já soma 34 triunfos em 67 partidas.

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No entanto, o Clippers caiu para o Kings de Russell Westbrook em um resultado pouco provável. Com sete vitórias nos últimos oito jogos, o time de Los Angeles subiu na classificação e superou o Golden State Warriors pela oitava posição no Oeste.

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O problema para o Clippers, no entanto, é que Kawhi Leonard se machucou. Ele teve uma lesão no tornozelo e deixou o jogo quando restavam cerca de nove minutos para o fim. Leonard foi para os vestiários na sequência e não voltou. De acordo com o time, ele deve passar por exames neste domingo (15).

Antes disso, entretanto, ele bateu o recorde de 45 jogos consecutivos com 20 pontos ou mais da franquia. Ele superou Bob McAdoo, que teve 44 em 1974/75, quando o time ainda estava em Buffalo. Kawhi vinha em uma sequência de 23 partidas sem ausências, a segunda maior da campanha.

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Agora, o Clippers pega o San Antonio Spurs nesta segunda-feira (16), muito provavelmente sem Leonard. Enquanto isso, o Kings encara o Utah Jazz neste domingo (15).

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