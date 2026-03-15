Luka Doncic decide e Lakers bate Nuggets na prorrogação

Em um jogo eletrizante na Califórnia, Luka Doncic e Austin Reaves guiaram o Los Angeles Lakers a uma enorme vitória sobre o Denver Nuggets. A partida contou com um final de jogo dramático, foi para a prorrogação e só foi resolvida com uma bola derradeira do esloveno a meio segundo do fim. Nikola Jokic também teve grande atuação com mais um triplo-duplo, mas que não foi suficiente para levar Denver ao triunfo.
A fase atual de Luka Doncic é impressionante. Nos últimos cinco jogos ele produziu: Dois triplos-duplos de 30 pontos, um jogo de 51, outro de 44 e um de 35. Nesse período, Los Angeles não perde, vivendo o que talvez seja sua melhor fase da temporada. Em suma, o astro está entrando em sua melhor forma com a aproximação dos playoffs da NBA. Médias de 38.2 pontos, 9.8 rebotes, 8.4 assistências e 48.1% nas bolas de três nesse meio tempo.
O Los Angeles Lakers não sabe o que é perder há cinco jogos e venceu oito dos últimos nove. Na sequência, vitórias importantes contra New York Knicks, Minnesota Timberwolves e o próprio rival desse sábado (14) que tem sido um carrasco nos últimos anos. Assim, a equipe chegou a 42 vitórias em 67 partidas e ocupa a terceira posição do Oeste. Na segunda-feira (16) outra batalha direta: O Houston Rockets no Texas.
Enquanto isso, a oscilação insistente do Denver Nuggets continua. A equipe tem alternado entre sequência de no máximo duas vitórias e duas derrotas há semanas. Para se ter uma noção, eles não vencem pelo menos três jogos seguidos desde o meio de janeiro. A queda na tabela foi inevitável desde então, com 41 vitórias em 68 jogos e a sexta posição. Na terça-feira (17) enfrentam o Philadelphia 76ers.
Escalações
A única baixa de Los Angeles para a partida foi o veterano alemão Maxi Kleber. O jogador tem lidado com problemas na lombar e só atuou uma vez nas últimas sete partidas. Ainda assim, o quinteto titular padrão de JJ Redick não se alterou para Lakers x Nuggets com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.
Enquanto isso, Denver também segue com uma única baixa, já que Peyton Watson não joga há algumas semanas com uma lesão na coxa. Porém, David Adelman tem tido o quinteto titular completo disponível para os últimos jogos e manteve a formação para o duelo contra o rival angelino: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.
Destaques
Foi um primeiro tempo de controle do Lakers de Luka Doncic contra o Nuggets. O esloveno começou a partida como tem sido o padrão, dominando o primeiro período. Foram 12 pontos, cinco assistências e cinco rebotes logo de cara. Além disso, Austin Reaves também vinha “quente” com dez pontos marcados.
Do outro lado, Nikola Jokic também produzia bastante, mas não era tão agressivo quanto o rival esloveno. O sérvio estava focado em punir dobras tardias e ajudas de marcação para criar arremessos para os companheiros, também como de praxe. Cam Johnson começou bastante agressivo, aproveitando as chances para arremessar de três em alto volume.
Porém, o ataque de Los Angeles tinha mais forma que o do rival ao longo dos primeiros 24 minutos. A vantagem foi de oito ao fim do primeiro quarto e chegou a subir para 17 no segundo período. Aliás, este foi o melhor momento de LeBron James na partida, sobretudo em termos ofensivos. Afinal, anotou 11 de seus 17 pontos nesse meio tempo, fazendo a vantagem aumentar. Denver conseguiu diminuir o prejuízo, mas ainda foi ao intervalo perdendo por 11.
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O grande problema de Denver na partida, era o desempenho fraco de Jamal Murray. O canadense que costuma jogar muito bem quando enfrenta Los Angeles e faz temporada excepcional, acertou um único arremesso em 14 tentativas. Esse único acerto veio no primeiro quarto. O ataque dos donos da casa não repetia o mesmo ritmo do primeiro tempo, porém, a equipe do Colorado só foi aproveitar quando o canadense sentou no banco.
Jokic dominou o jogo de forma absoluta no terceiro período. Dez pontos, sete assistências, cinco rebotes, tudo passava pelo sérvio em meio a reação. A assertividade do sérvio se alinhou a um Aaron Gordon esquentando e ganhando a companhia de Tim Hardaway Jr. O Nuggets empatou a partida no começo do último quarto e chegou a liderar por oito pontos na metade do período.
Esse momento foi marcado por muitos erros do Lakers, sejam com turnovers, sejam com escolhas de arremessos ruins, sobretudo de Luka Doncic, que esfriou, permitindo a reação do Nuggets. Denver parecia pronto para vencer, mas alguns ajustes de JJ Redick mudaram a partida nos minutos finais.
Reaves se eleva e Luka decide
Austin Reaves foi o nome da reação. Ele marcou 14 pontos só no último período e também foi o designado a defender Nikola Jokic. Parece até contraintuitivo, mas a pressão de Reaves por baixo, deixou o sérvio desconfortável, gerou várias bolas vivas e uma defesa aguerrida de Los Angeles. Isso foi simbolizado quando Reaves forçou um erro do sérvio e LeBron James no alto de seus 41 anos se atirou ao chão para salvar a posse.
Uma sequência incrível de Jokic parecia definir o jogo há menos de um minuto no fim. Superando Reaves e uma dobra de Hachimura, ele encontrou um lindo passe para Hardaway acertar uma bola tripla que deu uma vantagem de dois pontos para o time do Colorado. Depois disso, ele ainda deu um toco em Reaves. Porém, o astro se redimiu na última bola, errando um lance livre de propósito, pegando o próprio rebote e forçando a prorrogação.
Os cinco minutos extras foram, acima de tudo, tensos. Deandre Ayton se elevou pelo Lakers com duas cestas e um toco em Nikola Jokic, que no entanto, converteu uma linda bandeja para empatar o jogo há segundos do fim. Porém, Luka Doncic decidiu o Lakers x Nuggets com um arremesso que caiu há meio segundo do fim da partida. Assim, com muito drama, Los Angeles venceu.
Aliás, vale ressaltar as dificuldades que Denver tem tido em fechar jogos. Afinal, são apenas 18 vitórias em 37 partidas que chegaram ao clutch time. O ataque até encontrou soluções com um Jokic inspirado (e sobrecarregado), mas as jogadas vencedoras, as chamadas “pequenas coisas” fizeram a diferença em favor de um rival que eles tanto superaram nessas situações nos últimos anos.
(41-27) Denver Nuggets 125 x 127 Los Angeles Lakers (42-25)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|24
|16
|14
|5
|1
|Aaron Gordon
|27
|5
|2
|0
|2
|Tim Hardaway Jr.
|20
|1
|3
|2
|0
|Cam Johnson
|18
|4
|3
|1
|1
|Bruce Brown
|12
|4
|2
|1
|1
Três pontos: 19/49 (38.8%) / Gordon: 5/10
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Austin Reaves
|32
|7
|6
|1
|1
|Luka Doncic
|30
|11
|13
|1
|3
|Marcus Smart
|21
|3
|2
|5
|1
|LeBron James
|17
|6
|5
|2
|0
|Deandre Ayton
|9
|9
|2
|0
|1
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Smart: 5/12
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada desse sábado ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.
(17-50) Brooklyn Nets 97 x 104 Philadelphia 76ers (36-31)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Danny Wolf
|15
|10
|2
|0
|0
|Josh Minott
|14
|2
|0
|0
|1
|Ben Saraf
|12
|4
|5
|2
|0
|Tyson Ettiene
|11
|4
|2
|2
|0
|Chaney Johnson
|6
|10
|1
|3
|1
Três pontos: 15/43 (34.9%) / Minott: 3/8
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Quentin Grimes
|28
|8
|4
|1
|0
|Justin Edwards
|19
|4
|2
|3
|2
|V.J Edgecombe
|16
|4
|7
|2
|1
|Dominick Barlow
|10
|8
|2
|0
|2
|Trendon Watford
|10
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 3/25 (12%) / Payne: 2/8
(27-39) Milwaukee Bucks 99 x 122 Atlanta Hawks (36-31)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|22
|3
|8
|0
|2
|Kevin Porter Jr.
|18
|7
|7
|2
|1
|Bobby Portis
|14
|6
|1
|1
|0
|Kyle Kuzma
|11
|4
|1
|1
|0
|Myles Turner
|8
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Rollins: 4/7
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|30
|3
|2
|1
|0
|Jalen Johnson
|23
|10
|12
|0
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|20
|3
|1
|3
|1
|Corey Kispert
|13
|4
|1
|0
|0
|Jock Landale
|10
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 14/38 (36.8%) / McCollum: 7/10
(34-34) Charlotte Hornets 102 x 115 San Antonio Spurs (49-18)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles Bridges
|22
|4
|2
|1
|0
|Kon Knueppel
|20
|6
|3
|0
|0
|Coby White
|18
|4
|2
|1
|2
|LaMelo Ball
|17
|4
|2
|3
|1
|Brandon Miller
|6
|6
|3
|1
|0
Três pontos: 18/54 (33.3%) / Bridges: 4/8
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|32
|12
|8
|2
|4
|De’Aaron Fox
|17
|6
|4
|2
|1
|Stephon Castle
|15
|7
|10
|1
|0
|Keldon Johnson
|13
|5
|0
|0
|0
|Luke Kornet
|10
|8
|1
|0
|0
Três pontos: 11/33 (33.3%) / Wembanyama: 5/10
(16-50) Washington Wizards 100 x 111 Boston Celtics (44-23)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tristan Vukcevic
|22
|3
|1
|1
|0
|Jamir Watkins
|15
|6
|2
|2
|0
|Bilal Coulibaly
|12
|4
|1
|1
|2
|Jaden Hardy
|12
|3
|1
|1
|0
|Trae Young
|11
|4
|6
|0
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Vukcevic: 6/7
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Neemias Queta
|24
|10
|3
|1
|2
|Jayson Tatum
|20
|14
|7
|2
|0
|Jaylen Brown
|16
|4
|3
|1
|0
|Derrick White
|15
|6
|5
|1
|1
|Luka Garza
|15
|1
|3
|0
|0
Três pontos: 12/46 (26.1%) / Hauser: 4/11
(38-28) Orlando Magic 121 x 117 Miami Heat (38-30)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|27
|8
|7
|0
|0
|Desmond Bane
|21
|4
|4
|0
|1
|Wendell Carter Jr.
|15
|8
|2
|0
|0
|Jalen Suggs
|14
|5
|6
|1
|0
|Tristan Da Silva
|11
|8
|2
|3
|0
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Cain: 2/4
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|22
|2
|7
|3
|0
|Bam Adebayo
|20
|7
|1
|4
|2
|Norman Powell
|20
|1
|3
|1
|0
|Pelle Larsson
|15
|3
|3
|2
|0
|Kel’el Ware
|13
|10
|1
|1
|2
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Larsson: 2/3
(17-51) Sacramento Kings 118 x 109 Los Angeles Clippers (34-33)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|27
|0
|7
|1
|0
|Precious Achiuwa
|25
|13
|1
|0
|4
|Maxime Raynaud
|23
|5
|2
|0
|0
|Daeqwon Plowden
|15
|5
|2
|2
|0
|Russell Westbrook
|12
|12
|10
|4
|0
Três pontos: 12/27 (44.4%) / Achiuwa: 3/4
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|31
|6
|0
|2
|0
|Darius Garland
|25
|3
|7
|1
|0
|Bennedict Mathurin
|24
|6
|1
|0
|1
|John Collins
|10
|3
|0
|2
|1
|Isaiah Jackson
|6
|8
|4
|1
|3
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Garland: 5/10
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