Luka Doncic decide e Lakers bate Nuggets na prorrogação

Em um jogo eletrizante na Califórnia, Luka Doncic e Austin Reaves guiaram o Los Angeles Lakers a uma enorme vitória sobre o Denver Nuggets. A partida contou com um final de jogo dramático, foi para a prorrogação e só foi resolvida com uma bola derradeira do esloveno a meio segundo do fim. Nikola Jokic também teve grande atuação com mais um triplo-duplo, mas que não foi suficiente para levar Denver ao triunfo.

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A fase atual de Luka Doncic é impressionante. Nos últimos cinco jogos ele produziu: Dois triplos-duplos de 30 pontos, um jogo de 51, outro de 44 e um de 35. Nesse período, Los Angeles não perde, vivendo o que talvez seja sua melhor fase da temporada. Em suma, o astro está entrando em sua melhor forma com a aproximação dos playoffs da NBA. Médias de 38.2 pontos, 9.8 rebotes, 8.4 assistências e 48.1% nas bolas de três nesse meio tempo.

O Los Angeles Lakers não sabe o que é perder há cinco jogos e venceu oito dos últimos nove. Na sequência, vitórias importantes contra New York Knicks, Minnesota Timberwolves e o próprio rival desse sábado (14) que tem sido um carrasco nos últimos anos. Assim, a equipe chegou a 42 vitórias em 67 partidas e ocupa a terceira posição do Oeste. Na segunda-feira (16) outra batalha direta: O Houston Rockets no Texas.

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Enquanto isso, a oscilação insistente do Denver Nuggets continua. A equipe tem alternado entre sequência de no máximo duas vitórias e duas derrotas há semanas. Para se ter uma noção, eles não vencem pelo menos três jogos seguidos desde o meio de janeiro. A queda na tabela foi inevitável desde então, com 41 vitórias em 68 jogos e a sexta posição. Na terça-feira (17) enfrentam o Philadelphia 76ers.

Escalações

A única baixa de Los Angeles para a partida foi o veterano alemão Maxi Kleber. O jogador tem lidado com problemas na lombar e só atuou uma vez nas últimas sete partidas. Ainda assim, o quinteto titular padrão de JJ Redick não se alterou para Lakers x Nuggets com: Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart, LeBron James e Deandre Ayton.

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Enquanto isso, Denver também segue com uma única baixa, já que Peyton Watson não joga há algumas semanas com uma lesão na coxa. Porém, David Adelman tem tido o quinteto titular completo disponível para os últimos jogos e manteve a formação para o duelo contra o rival angelino: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Destaques

Foi um primeiro tempo de controle do Lakers de Luka Doncic contra o Nuggets. O esloveno começou a partida como tem sido o padrão, dominando o primeiro período. Foram 12 pontos, cinco assistências e cinco rebotes logo de cara. Além disso, Austin Reaves também vinha “quente” com dez pontos marcados.

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Do outro lado, Nikola Jokic também produzia bastante, mas não era tão agressivo quanto o rival esloveno. O sérvio estava focado em punir dobras tardias e ajudas de marcação para criar arremessos para os companheiros, também como de praxe. Cam Johnson começou bastante agressivo, aproveitando as chances para arremessar de três em alto volume.

Porém, o ataque de Los Angeles tinha mais forma que o do rival ao longo dos primeiros 24 minutos. A vantagem foi de oito ao fim do primeiro quarto e chegou a subir para 17 no segundo período. Aliás, este foi o melhor momento de LeBron James na partida, sobretudo em termos ofensivos. Afinal, anotou 11 de seus 17 pontos nesse meio tempo, fazendo a vantagem aumentar. Denver conseguiu diminuir o prejuízo, mas ainda foi ao intervalo perdendo por 11.

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O grande problema de Denver na partida, era o desempenho fraco de Jamal Murray. O canadense que costuma jogar muito bem quando enfrenta Los Angeles e faz temporada excepcional, acertou um único arremesso em 14 tentativas. Esse único acerto veio no primeiro quarto. O ataque dos donos da casa não repetia o mesmo ritmo do primeiro tempo, porém, a equipe do Colorado só foi aproveitar quando o canadense sentou no banco.

Jokic dominou o jogo de forma absoluta no terceiro período. Dez pontos, sete assistências, cinco rebotes, tudo passava pelo sérvio em meio a reação. A assertividade do sérvio se alinhou a um Aaron Gordon esquentando e ganhando a companhia de Tim Hardaway Jr. O Nuggets empatou a partida no começo do último quarto e chegou a liderar por oito pontos na metade do período.

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Esse momento foi marcado por muitos erros do Lakers, sejam com turnovers, sejam com escolhas de arremessos ruins, sobretudo de Luka Doncic, que esfriou, permitindo a reação do Nuggets. Denver parecia pronto para vencer, mas alguns ajustes de JJ Redick mudaram a partida nos minutos finais.

Reaves se eleva e Luka decide

Austin Reaves foi o nome da reação. Ele marcou 14 pontos só no último período e também foi o designado a defender Nikola Jokic. Parece até contraintuitivo, mas a pressão de Reaves por baixo, deixou o sérvio desconfortável, gerou várias bolas vivas e uma defesa aguerrida de Los Angeles. Isso foi simbolizado quando Reaves forçou um erro do sérvio e LeBron James no alto de seus 41 anos se atirou ao chão para salvar a posse.

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Uma sequência incrível de Jokic parecia definir o jogo há menos de um minuto no fim. Superando Reaves e uma dobra de Hachimura, ele encontrou um lindo passe para Hardaway acertar uma bola tripla que deu uma vantagem de dois pontos para o time do Colorado. Depois disso, ele ainda deu um toco em Reaves. Porém, o astro se redimiu na última bola, errando um lance livre de propósito, pegando o próprio rebote e forçando a prorrogação.

Os cinco minutos extras foram, acima de tudo, tensos. Deandre Ayton se elevou pelo Lakers com duas cestas e um toco em Nikola Jokic, que no entanto, converteu uma linda bandeja para empatar o jogo há segundos do fim. Porém, Luka Doncic decidiu o Lakers x Nuggets com um arremesso que caiu há meio segundo do fim da partida. Assim, com muito drama, Los Angeles venceu.

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Aliás, vale ressaltar as dificuldades que Denver tem tido em fechar jogos. Afinal, são apenas 18 vitórias em 37 partidas que chegaram ao clutch time. O ataque até encontrou soluções com um Jokic inspirado (e sobrecarregado), mas as jogadas vencedoras, as chamadas “pequenas coisas” fizeram a diferença em favor de um rival que eles tanto superaram nessas situações nos últimos anos.

(41-27) Denver Nuggets 125 x 127 Los Angeles Lakers (42-25)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 24 16 14 5 1 Aaron Gordon 27 5 2 0 2 Tim Hardaway Jr. 20 1 3 2 0 Cam Johnson 18 4 3 1 1 Bruce Brown 12 4 2 1 1

Três pontos: 19/49 (38.8%) / Gordon: 5/10

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Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 32 7 6 1 1 Luka Doncic 30 11 13 1 3 Marcus Smart 21 3 2 5 1 LeBron James 17 6 5 2 0 Deandre Ayton 9 9 2 0 1

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Smart: 5/12

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Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Nuggets de Nikola Jokic, a rodada desse sábado ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.

(17-50) Brooklyn Nets 97 x 104 Philadelphia 76ers (36-31)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Danny Wolf 15 10 2 0 0 Josh Minott 14 2 0 0 1 Ben Saraf 12 4 5 2 0 Tyson Ettiene 11 4 2 2 0 Chaney Johnson 6 10 1 3 1

Três pontos: 15/43 (34.9%) / Minott: 3/8

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76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 28 8 4 1 0 Justin Edwards 19 4 2 3 2 V.J Edgecombe 16 4 7 2 1 Dominick Barlow 10 8 2 0 2 Trendon Watford 10 5 3 1 0

Três pontos: 3/25 (12%) / Payne: 2/8

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(27-39) Milwaukee Bucks 99 x 122 Atlanta Hawks (36-31)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Rollins 22 3 8 0 2 Kevin Porter Jr. 18 7 7 2 1 Bobby Portis 14 6 1 1 0 Kyle Kuzma 11 4 1 1 0 Myles Turner 8 6 3 0 0

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Rollins: 4/7

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Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 30 3 2 1 0 Jalen Johnson 23 10 12 0 0 Nickeil Alexander-Walker 20 3 1 3 1 Corey Kispert 13 4 1 0 0 Jock Landale 10 6 1 0 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / McCollum: 7/10

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(34-34) Charlotte Hornets 102 x 115 San Antonio Spurs (49-18)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 22 4 2 1 0 Kon Knueppel 20 6 3 0 0 Coby White 18 4 2 1 2 LaMelo Ball 17 4 2 3 1 Brandon Miller 6 6 3 1 0

Três pontos: 18/54 (33.3%) / Bridges: 4/8

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Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 32 12 8 2 4 De’Aaron Fox 17 6 4 2 1 Stephon Castle 15 7 10 1 0 Keldon Johnson 13 5 0 0 0 Luke Kornet 10 8 1 0 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Wembanyama: 5/10

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(16-50) Washington Wizards 100 x 111 Boston Celtics (44-23)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan Vukcevic 22 3 1 1 0 Jamir Watkins 15 6 2 2 0 Bilal Coulibaly 12 4 1 1 2 Jaden Hardy 12 3 1 1 0 Trae Young 11 4 6 0 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Vukcevic: 6/7

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Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Neemias Queta 24 10 3 1 2 Jayson Tatum 20 14 7 2 0 Jaylen Brown 16 4 3 1 0 Derrick White 15 6 5 1 1 Luka Garza 15 1 3 0 0

Três pontos: 12/46 (26.1%) / Hauser: 4/11

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(38-28) Orlando Magic 121 x 117 Miami Heat (38-30)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 27 8 7 0 0 Desmond Bane 21 4 4 0 1 Wendell Carter Jr. 15 8 2 0 0 Jalen Suggs 14 5 6 1 0 Tristan Da Silva 11 8 2 3 0

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Cain: 2/4

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Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaime Jaquez Jr. 22 2 7 3 0 Bam Adebayo 20 7 1 4 2 Norman Powell 20 1 3 1 0 Pelle Larsson 15 3 3 2 0 Kel’el Ware 13 10 1 1 2

Três pontos: 12/38 (31.6%) / Larsson: 2/3

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(17-51) Sacramento Kings 118 x 109 Los Angeles Clippers (34-33)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 27 0 7 1 0 Precious Achiuwa 25 13 1 0 4 Maxime Raynaud 23 5 2 0 0 Daeqwon Plowden 15 5 2 2 0 Russell Westbrook 12 12 10 4 0

Três pontos: 12/27 (44.4%) / Achiuwa: 3/4

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Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 31 6 0 2 0 Darius Garland 25 3 7 1 0 Bennedict Mathurin 24 6 1 0 1 John Collins 10 3 0 2 1 Isaiah Jackson 6 8 4 1 3

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Garland: 5/10

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