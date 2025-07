Rumores atualizam situação de Andrew Wiggins, alvo do Lakers

Um dos principais rumores de momento na NBA envolve Andrew Wiggins e o Los Angeles Lakers. Em busca de reforços, o time angelino estaria de olho no ala do Miami Heat para a temporada 2025/26. No entanto, notícias recentes podem afastar uma possível troca entre a franquia e o time da Flórida.

Isso porque, segundo Anthony Chiang, do Miami Herald, o Heat deseja manter Wiggins para 2025/26. Após chegar ao time na trade deadline, o ala do Canadá teve um início irregular, mas ganhou espaço no elenco de Miami. Desse modo, o técnico Erik Spoelstra quer mantê-lo para o próximo ano, conforme revelou essa semana.

“Andrew Wiggins teve alguns momentos bons com a gente”, disse Spoelstra. “Antes de se machucar, ele era tudo o que a gente precisava e queria para aquela posição. Acho que ainda há uma chance real de crescimento com ele, enquanto ele for se sentindo mais à vontade. Ele deve ficar por Miami durante as férias, para se ambientar melhor. Então, é algo muito importante para ele”.

Andrew Wiggins chegou ao Heat na troca que enviou Jimmy Butler ao Golden State Warriors. No time da Flórida, o campeão da NBA em 2022 teve médias de 19 pontos, 4.2 rebotes e 3.3 assistências, além de 1.2 roubo. No entanto, os números caíram para 11.5 pontos, 3.3 rebotes e 2.2 passes para cesta durante os playoffs, o que colocou dúvidas em seu jogo.

Assim, Andrew Wiggins passou a ser ligado a diferentes rumores, sendo um dos principais para o Lakers. A equipe da Califórnia, afinal, busca reforços para melhorar o núcleo em torno de Luka Doncic e LeBron James. O ala de Miami seria uma das opções do técnico JJ Redick para o perímetro por conta de sua boa defesa e ainda saber pontuar bem.

No entanto, o desejo de Miami manter Wiggins descarta qualquer possível ida para o Lakers. Pelo menos, por enquanto. O veterano tem um acordo de US$28.2 milhões com o Heat para 2025/26, além de uma opção de US$30.1 milhões para 2026/27.

Por fim, a ideia de manter Andrew Wiggins passa por um padrão do Heat na agência livre. Por enquanto, a equipe não promoveu grandes mudanças, além da adição de Simone Fontecchio e da saída de Duncan Robinson. Portanto, se for trocar o ala, é provável que isso aconteça somente após o início da próxima fase regular.

