Rui Hachimura abre o jogo sobre fim de contrato com Lakers

Prestes a entrar no último ano de contrato, o ala-pivô Rui Hachimura não está preocupado com o seu futuro no Los Angeles Lakers. Em entrevista coletiva, o jogador de 27 anos disse que está tranquilo. Afinal, ele entende que a NBA é um negócio. Dessa forma, o japonês prometeu entrega para ajudar o Lakers a vencer.

“É o lado comercial da questão. Sei que não posso fazer nada a respeito. Só preciso jogar o meu jogo. Darei o máximo para ajudar o Lakers a vencer este ano. Não vou ficar pensando nisso porque não posso fazer nada. Está fora do meu controle. Então, acho que farei o que for preciso para ajudar este time a vencer. E tudo bem com o que vier depois”, afirmou Rui Hachimura.

Nesta offseason, o Lakers priorizou a extensão de contrato de Luka Doncic. Assim, o esloveno fechou um acordo de US$165 milhões por três anos com a equipe. Nem mesmo o astro LeBron James recebeu uma oferta para prolongar o vínculo. Já Austin Reaves recusou uma proposta de renovação: US$89,2 milhões por quatro anos. Durante a reapresentação do elenco, o GM Rob Pelinka disse que não discute as negociações em andamento.

Assim como o trio citado acima, Rui Hachimura é elegível a uma extensão de contrato com o Lakers. Mas jogador e franquia precisam acelerar as conversas. Afinal, o prazo para extensões prévias na NBA expira no dia 20 de outubro. Ou seja, as partes têm menos de duas semanas para fecharem um acordo.

Hoje, a tendência é que Hachimura e Lakers não se acertem quanto à extensão. Nesse caso, o jogador se tornaria agente livre irrestrito no ano que vem. Ou seja, poderá assinar com qualquer time. Em 2025/26, o camisa 28 vai receber US$18,2 milhões em salários. Além disso, o Lakers pode negociar o jogador até a trade deadline para não perdê-lo “de graça”.

Rui Hachimura chegou ao Lakers em janeiro de 2023, após uma troca com o Washington Wizards. Em 30 jogos pelo time naquela temporada, ele teve médias de 9,6 pontos e 4,7 rebotes. A direção da franquia gostou do desempenho e, assim, Hachimura renovou por três anos (US$51 milhões). Na temporada seguinte, o ala-pivô ajudou a equipe a conquistar o título da primeira edição da Copa NBA.

Já em 2024/25, Hachimura se tornou titular absoluto sob o comando do estreante JJ Redick. Em 59 jogos, ele fez 13,1 pontos e cinco rebotes. Além disso, acertou 41,3% das bolas de três. Em Los Angeles, portanto, o japonês se tornou um arremessador confiável.

Desse modo, a expectativa é a de que Hachimura se mantenha no quinteto inicial do Lakers em 2025/26. Por estar em fim de contrato, o atleta tem uma motivação extra para jogar bem. Afinal, isso será fundamental para ele receber um contrato lucrativo na próxima offseason, seja do Lakers ou de outro time da NBA.

