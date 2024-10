Rodada de Campeões

A edição que quase não saiu no dia certo. A chuva em São Paulo castigou e o ótimo sistema da Enel deixou metade da cidade apagada. Por sorte, o editor dorme tarde e acorda cedo e a edição saiu no horário de sempre. Então, vamos lá!

Temos os primeiros campeões da temporada! No basquete 3×3 não teve chance para ninguém. Ganhando 3 das 4 etapas da competição o Paulistano se sagrou campeão da primeira temporada da modalidade organizada pela LNB.

No Paulista de basquete masculino foi mais uma que não deu chance. O Franca atropelou em duas partidas o São José, que fez uma ótima campanha e parece vir bem para a temporada da NBB. Para fechar os campeões brasileiros do começo de temporada, tivemos o Minas se sagrando o primeiro campeão do torneio abertura, também organizado pela LNB para dar ritmo de jogo para todos os times da NBB. E foi sem dar chances para o Vasco, em um jogo bem dominado e ampliando a vantagem sempre que possível.

Europa

No primeiro dia da Euro, tivemos surpresas com times candidatos ao título perdendo de cara. Já o segundo dia da primeira rodada viu o encontro dos brasileiros da liga. De um lado da quadra, Yago jogando pelo Estrela Vermelha e no banco do outro lado, Tiago Splitter, técnico do recém chegado Paris. No final, melhor para o time do Yago, que venceu por 3 pontos. Na verdade, o monstrinho, nestas duas primeiras partidas, não teve muito tempo de quadra e também não apresentou o seu melhor basquete, participando com poucos pontos, rebotes e assistências.

EUA

A WNBA chega a sua final! E nós já falamos do primeiro jogo que acabou pouco antes de começarmos a gravar. Isso porque, nas semis, o Liberty passou com alguma tranquilidade do Aces, fechando em 3 a 1 em Vegas. Já os jogos entre Sun e Lynx foram tensos e apertados, sem saber que lado levaria.

No final, melhor para o Lynx, que inclusive mal acabou sua série em 3 a 2 das semis e, dois dias depois, já estava em Nova York, jogando a final. E venceu! Com a vantagem apertadinha de 2 pontos, levou o jogo um para casa e agora fica em vantagem na série. Será que o Liberty vai deixar o título escapar depois da campanha impressionante que fez até aqui? A série esta aberta ainda e são as primeiras colocadas contra as segundas. Então, não da para falar em favoritismo.

Na NBA tivemos o começo da pré-temporada, com jogos só para começar a aquecer os times, vários ainda sem usar suas principais estrelas. Quem acabou usando e se deu mal foi o Grizzlies, que colocou o Ja Morant para recuperar o ritmo de jogo e viu o astro torcer o tornozelo com uma bolada no pé. Ainda bem que não foi nada mais sério. Agora ele só volta para a temporada mesmo.

Por fim, falamos disso, respondemos perguntas da live, falamos do começo da segunda fase do paulista feminino e muito mais.

Então solta o play e vem com a gente!

