Rodada da NBA define todas as séries de playoffs no Leste

Enquanto o Oeste ainda não tem todos os times confirmados nos playoffs da NBA, o Leste já definiu até as séries. Até os jogos de play-in já estão certos. Apesar de ainda ter mais uma rodada, no domingo, os times da conferência sabem quem vão encarar na próxima fase.

As únicas dúvidas, no entanto, ficam por conta de quem o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics vão pegar. Isso porque são os dois primeiros do Leste e vão enfrentar sétimo e oitavo nos playoffs, via play-in. Mas para definir os últimos dois times de cada lado, serão feitos três jogos.

Primeiro, os confrontos entre Orlando Magic e Atlanta Hawks. Quem vencer aqui pega o Celtics. Depois, tem Chicago Bulls x Miami Heat. O vencedor pega o perdedor do embate entre Magic e Hawks, enquanto o outro já está fora. Por fim, o vencedor da terceira partida joga os playoffs do Leste diante do Cavs.

Enquanto isso, o New York Knicks ficou com o terceiro lugar no Leste e enfrenta o Detroit Pistons nos playoffs da NBA. Além disso, o Indiana Pacers pega o Milwaukee Bucks.

As séries de play-in começam já na próxima terça-feira (15) e vão até a sexta-feira (18). Já os playoffs da NBA terão início no outro sábado (19).

Como resultado da rodada de sexta-feira da NBA, não só as séries de playoffs do Leste estão confirmadas, mas as próprias posições. Ou seja, mesmo que o Indiana Pacers vença seu último jogo e o New York Knicks perca, o time de Nova York tem vantagem no confronto direto. O mesmo acontece com Atlanta Hawks (oitavo), Chicago Bulls (nono) e Miami Heat (décimo). O time de Chicago tem vantagem do empate contra o de Miami, enquanto o Hawks tem sobre o Bulls.

Os dois primeiros do Leste, Cavs e Celtics, terminam a fase regular com 60 vitórias ou mais e possuem mando de quadra nos playoffs até a decisão da conferência, caso sigam até lá. Mas por conta do play-in, o time de Boston já sabe que pega, obrigatoriamente, Hawks ou Magic.

Contra o Hawks, o time de Boston perdeu dois de seus três jogos ao longo da temporada 2024/25. E o mesmo acontece diante do Magic, pois venceu apenas um dos três embates.

O Cavs, por outro lado, pode enfrentar qualquer um dos quatro do play-in. O único que teve campanha positiva contra Cleveland no Leste e pode ser um confronto nos playoffs, é o Hawks, que venceu dois de três jogos. Contra Orlando e Miami, o time de Ohio fez 2 a 1, enquanto venceu os quatro embates sobre o Bulls.

Por fim, das séries de playoffs confirmadas, o Pistons venceu três dos quatro jogos contra o Knicks e o Bucks fez 3 a 1 no Pacers.

