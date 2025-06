Rick Carlisle: “Myles Turner é prioridade do Pacers no mercado da NBA”

O Indiana Pacers inicia a offseason da NBA com o desafio de renovar o contrato de Myles Turner. O pivô vai ser agente livre irrestrito e, com isso, há chance real de deixar o time. Sabe-se que, depois de chegar às finais da liga, ele está valorizado no mercado e já atrai interesse de vários rivais. Mas o técnico Rick Carlisle garante que a franquia trata a permanência do titular com a devida importância.

“Myles é a nossa prioridade no mercado nesse momento. Não acho, aliás, que isso seja um segredo para ninguém. Eu não sei, a princípio, quais serão os números e tempo de contrato. Não entendo essas coisas. Mas esse atleta é uma parte muito importante do que nós já construímos aqui. Mais do que isso, do que ainda vamos fazer no futuro”, garantiu o veterano treinador.

Turner foi selecionado pelo Pacers na 11a posição do draft de 2015 e, como resultado, é o atleta mais longevo no elenco. Disputou todas as suas dez temporadas e mais de 600 jogos como profissional pelo time. Ajudou a equipe a conquistar o título do Leste nesse ano, mas perdeu as finais para o Oklahoma City Thunder. Carlisle não tem dúvidas de que, apesar da decepção, essa parceria precisar continuar.

“Esse jogador é muito importante na história da franquia. Teve um papel fundamental, certamente, na última década. E, por isso, sei que essa negociação vai ser um grande tópico de discussão interna. Eu não vou revelar cada conversa privada que já tivemos, mas Myles é bem importante para o time. Então, chegar a um acordo é crucial para nós”, completou o técnico.

Decepção

O Pacers já sabe que, diante do interesse ao redor da NBA, vai ter que fazer um grande investimento para manter Myles Turner. Em particular, com a valorização natural pela chegada às finais da NBA. Segundo Shams Charania, da ESPN, o pivô vai conseguir um contrato acima dos US$30 milhões anuais. É um vínculo bem caro, mas visto como necessário em Indianápolis.

“Myles só tem 29 anos, então ainda é jovem nessa liga. Há algumas equipes que estão de olho nele e estudam cenários de sign-and-trade. Indiana, no entanto, entende que precisa mantê-lo. O interesse é mútuo e, por isso, ele está encaminhado para receber um grande contrato nos próximos meses. A franquia vai fazer de tudo por esse acordo porque sabe que não pode perdê-lo”, revelou o jornalista.

Esse novo contrato, aliás, deve reconduzir o Pacers a uma condição em que não se via há muito tempo. Como um time, de fato, gastador no mercado. “Indiana já não paga multas por exceder o teto salarial da liga desde 2006. No entanto, para manter Myles, vai ter que fazê-lo. É provável que entrem nessa situação pela primeira vez em duas décadas por causa dele”, projetou.

Confiança mútua

Rick Carlisle não revela os planos do time em relação a Turner por acaso. O pivô foi alvo de rumores de troca por anos, mas sempre contou com o apoio do técnico para seguir no Pacers. Ele não foi negociado e, ao longo do tempo, ambos desenvolveram uma relação muito positiva. O jogador crê que a confiança do técnico ajudou a sua carreira na NBA a decolar de vez.

“Rick foi o primeiro técnico que tive nessa liga a ter uma real confiança em mim. Acho que sempre teve um tipo de crença ininterrupta em minhas habilidades. Então, ele só me dizia para entrar em quadra e fazer o meu jogo sem me preocupar. Creio que nós estamos alinhados, para resumir, em um nível psicológico”, contou Turner, em entrevista antes das finais.

