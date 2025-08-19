Raptors indica sucessor de Masai Ujiri na NBA

O Toronto Raptors definiu o sucessor de Masai Ujiri, principal dirigente da franquia nas últimas 12 temporadas da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o atual gerente-geral, Bobby Webster, será o responsável pelas operações de basquete da equipe. Ou seja, o Raptors não vai contratar outro executivo.

Segundo Charania, o GM ainda estendeu o contrato com a franquia. Wesbter, aliás, chegou ao Raptors em 2013, como a primeira contratação do então presidente Masai Ujiri. Agora, o dirigente de 41 anos vai substituir o antigo chefe. Em um comunicado, Keith Pelley, CEO da Maple Leaf Sports & Entertainment, dona da equipe canadense, falou sobre a oportunidade dada a Webster.

“Passar por esse processo abrangente, em que nos reunimos com candidatos externos, foi fundamental para chegarmos a essa decisão. Afinal, ficou claro que já tínhamos a pessoa certa liderando o Raptors. Quando ponderamos alguns fatores, incluindo a construção do elenco, a cultura da equipe e o cenário competitivo, fez todo o sentido entregar oficialmente a equipe a Bobby. Vamos dar a ele tempo e apoio para que seu plano se desenvolva”, disse Pelley.

Arquiteto do título da NBA em 2019, Masai Ujiri foi demitido pelo Raptors há quase dois meses. O nigeriano, aliás, tinha mais um ano de contrato com a equipe. Ujiri ganhou muito prestígio e mudou a franquia de patamar após se arriscar em duas frentes. Afinal, ele deu oportunidade a um treinador estreante, Nick Nurse, e trouxe o astro Kawhi Leonard, após uma troca bombástica com o San Antonio Spurs. Protagonista naquela campanha, o ala foi eleito para o segundo time ideal da liga e levou o prêmio de MVP das finais para casa.

A saída de Masai Ujiri do Raptors causou estranheza na NBA. Afinal, ela ocorreu um dia depois da segunda rodada do Draft. O dirigente, aliás, cumprimentou o ala-pivô Collin Murray-Boyles, escolha de Toronto na primeira rodada. O vídeo, inclusive, foi publicado pela franquia nas redes sociais. Mas segundo Brett Siegel, do portal Clutch Points, Wesbter foi o responsável pelo recrutamento.

Desde a conquista inédita, o Raptors passou por algumas reformulações no elenco. Assim, depois de sete participações consecutivas nos playoffs, a equipe alcançou a pós-temporada apenas uma vez (2021/22) nas últimas cinco campanhas. Webster, portanto, terá a missão de reerguer a franquia.

De acordo com Charania, o Raptors conversou com vários candidatos para o lugar de Ujiri, mas Webster impressionou os dirigentes. O novo responsável pelo basquete da equipe de Toronto, então, agradeceu à franquia pela confiança. Além disso, revelou que a sua meta é trazer mais um título para o time canadense.

“Sou grato à nossa diretoria por esta oportunidade. É a chance de continuar o trabalho que amo, por um time, uma cidade e um país que se tornaram meu lar. As coisas que são importantes para mim — um profundo amor pelo basquete, uma liderança atenciosa e empoderadora e uma paixão competitiva — são os pilares de quem eu sou como líder. É isso que vocês verão em mim todos os dias”.

“Este é um novo capítulo no basquete do Raptors, mas uma coisa que não mudará: a nossa paixão por vencer e nosso objetivo de trazer mais um título para Toronto”, afirmou Wesbter.

