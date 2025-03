Quentin Grimes supera Stephen Curry e 76ers bate Warriors

O Philadelphia 76ers derrotou o Golden State Warriors nesse sábado (1) com o brilho do coadjuvante Quentin Grimes. O ala-armador do 76ers anotou 44 pontos no melhor jogo de sua carreira, contra o Warriors, que teve ótimo desempenho de Stephen Curry e um bom jogo, sobretudo no final, de Gui Santos. A noite de NBA ainda contou com mais cinco partidas.

Essa foi uma daquelas noites em que a liga se prova imprevisível. Afinal, Philadelphia tinha nove derrotas seguidas e superou um dos times mais quentes de toda a liga nas últimas semanas. Em meio a uma grande crise com o fim da temporada de Joel Embiid, um raro triunfo para voltar a 11ª posição do Leste. Agora são 21 vitórias em 59 partidas. O próximo duelo é na próxima segunda-feira (3) contra o Portland Trail Blazers.

O Golden State Warriors, por outro lado, tinha cinco vitórias consecutivas. A equipe vem em ótimo momento desde que a troca por Jimmy Butler se sacramentou. Aliás, a derrota de hoje não contou com a presença do astro que teve espasmos nas costas. Foi a 28ª queda em 60 jogos de 2024/25. Assim, a franquia segue na sétima posição do Oeste. O time de San Francisco também volta a atuar na segunda, em duelo com o Charlotte Hornets.

Então, confira os principais pontos da vitória do 76ers de Quentin Grimes sobre o Warriors de Stephen Curry.

Grimes brilha

O reforço do Sixers na deadline teve uma das melhores noites de sua carreira. O ala-armador marcou 44 pontos e acertou 18 de seus 24 arremessos. Além disso, foram seis bolas triplas. O camisa 5 esteve “quente” desde os primeiros minutos, mas explodiu de vez no terceiro quarto com 18 pontos marcados. O jovem quase chegou a um jogo ainda mais marcante com 50 pontos, mas deixou seis de oito lances livres na linha. Ele foi vital para o triunfo do 76ers sobre o Warriors de Stephen Curry.

Stephen Curry tenta de tudo

O astro anotou 29 pontos, começando quente com 12 logo no primeiro quarto. Apesar de muitos atletas terem passado dos dez pontos, a tática dos donos da casa passou a ser dobrar o armador em quase todos os momentos no segundo tempo. Com isso, Stephen Curry passou a punir dobras e gerar bons arremessos do Warriors sobre a defesa do 76ers. Apesar de a ampla vantagem ter caído ao longo do último quarto, Golden State não teve força para virar.

Bolas de três de Philadelphia caem

Além do jogo “quente” de Quentin Grimes, o 76ers teve vários jogadores impactando do perímetro diante do Warriors. Isso inclui Guerschon Yabusele, Paul George e Kelly Oubre Jr. Os três combinaram para 11 bolas triplas com ótima eficiência. Esse volume de bolas de três e arremessos que caíram em momentos chave do jogo foram um ponto vital para a vitória.

Leia mais!

Sem Jimmy Butler, Gui Santos cresce no final

O astro Jimmy Butler, com uma lesão nas costas, não jogou. Então, o brasileiro Gui Santos teve mais chances, especialmente no último quarto. O brasileiro anotou 14 pontos enquanto acertou seis de oito arremessos. A atividade do ala nos cortes para cesta e finalizações ao redor do aro foi ótima. Aliás, muito disso foi no último quarto. O ala teve nove pontos no período final e quase levou o Warriors a virar o jogo. Ele foi o quarto jogador com mais pontos, enquanto outros coadjuvantes como Quinten Post e Gary Payton II foram bem.

Maxey não acerta arremessos, mas ajuda

Paul George foi bem e Quentin Grimes decidiu o jogo entre 76ers e Warriors, apesar de todos os esforços de Stephen Curry e Gui Santos. Tudo isso ocorreu enquanto Tyrese Maxey só marcou cinco pontos, acertando dois de 14 arremessos. O grande ponto do impacto do craque, porém, veio nas assistências. Ele teve 11, com apenas dois erros de ataque. Apesar de bem marcado, o astro conseguiu ser impactante na construção de bons arremessos para os donos da casa.

(32-28) Golden State Warriors 119 x 126 Philadelphia 76ers (21-38)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 29 5 13 1 0 Quinten Post 16 9 1 1 1 Gary Payton II 15 7 4 1 0 Gui Santos 14 4 2 2 0 Draymond Green 13 8 8 0 0

Três pontos: 12-42; Curry: 5-12

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 44 6 1 3 1 Kelly Oubre Jr. 20 2 1 1 1 Guerschon Yabusele 18 6 5 0 0 Paul George 17 8 4 2 1 Andre Drummond 10 14 2 0 0

Três pontos: 19-33; Grimes: 6-9

Outros jogos

Além da vitória do 76ers sobre o Warriors com 44 pontos de Quentin Grimes, a rodada desse sábado ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os resultados e box-scores dos outros jogos da noite de NBA.

(11-48) Washington Wizards 113 x 103 Charlotte Hornets (14-45)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 17 7 3 0 1 Khris Middleton 17 5 6 2 0 Richaun Holmes 15 9 3 1 0 Corey Kispert 13 5 4 0 1 Marcus Smart 12 2 1 2 0

Três pontos: 17-50; Kispert: 3-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Mark Williams 24 12 3 1 2 LaMelo Ball 20 7 3 0 0 Miles Bridges 18 7 7 0 1 Josh Green 13 4 5 3 1 Nick Smith Jr. 12 4 4 0 0

Três pontos: 14-42; Ball: 5-13

(21-39) Brooklyn Nets 94 x 115 Detroit Pistons (34-27)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Martin 23 1 1 0 1 Jalen Wilson 14 3 3 0 0 Cam Johnson 13 4 0 1 0 Ziaire Williams 11 3 1 2 0 Keon Johnson 10 8 2 1 1

Três pontos: 6-39; Wilson: 2-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 18 11 2 2 6 Malik Beasley 18 0 1 0 0 Tobias Harris 18 9 2 1 0 Cade Cunningham 15 7 9 0 2 Ausar Thompson 13 5 3 0 1

Três pontos: 12-28; Beasley: 5-8

(31-28) Sacramento Kings 113 x 103 Houston Rockets (37-23)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 21 2 6 0 0 Zach LaVine 20 6 4 2 0 Jonas Valanciunas 15 14 1 4 3 Malik Monk 16 5 4 0 0 Keegan Murray 13 5 2 1 0

Três pontos: 9-28; LaVine: 2-5

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 30 10 5 0 1 Jalen Green 24 2 2 1 0 Tari Eason 14 4 2 1 0 Dillon Brooks 12 1 0 2 0 Amen Thompson 6 11 3 0 0

Três pontos: 13-35; Green: 4-10

(25-33) San Antonio Spurs 130 x 128 Memphis Grizzlies (38-22)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 24 3 7 1 0 De’Aaron Fox 20 3 7 1 1 Devin Vassell 20 6 3 1 1 Jeremy Sochan 18 11 3 1 0 Keldon Johnson 15 6 1 1 1

Três pontos: 14-36; Champagnie: 3-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 42 4 2 2 2 Jaylen Wells 18 2 3 0 0 Zach Edey 17 9 0 0 3 Santi Aldama 15 8 11 1 1 Luke Kennard 14 6 5 2 0

Três pontos: 11-38; Jackson: 5-8

(34-25) Milwaukee Bucks 132 x 117 Dallas Mavericks (32-29)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 29 9 9 1 2 Damian Lillard 28 6 6 2 0 Gary Trent Jr. 20 5 2 0 0 Brook Lopez 13 6 3 0 2 Kevin Porter Jr. 11 2 3 2 0

Três pontos: 13-39; Lillard: 4-12

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 31 5 3 1 0 Moses Brown 18 9 0 0 0 Klay Thompson 16 2 5 1 0 Jaden Hardy 16 1 4 0 0 Spencer Dinwiddie 12 0 3 0 0

Três pontos: 11-40; Hardy: 4-7

