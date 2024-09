Quem são os dez melhores armadores da NBA?

O basquete é um dos esportes mais populares do mundo, e a NBA (National Basketball Association) é a principal liga profissional que consagra os melhores jogadores do planeta. Neste contexto, é notável que os maiores armadores da NBA desempenham um papel importante em cada time, sendo muitas vezes os maiores destaques das partidas.

Em um contexto geral, o basquete foi criado em 1891 pelo professor de educação física James Naismith, que buscava uma atividade que mantivesse seus alunos ativos durante o inverno.

O professor desenvolveu 13 regras básicas e utilizou cestos de pêssegos como “gols”, dando início a um esporte que rapidamente ganharia popularidade. O jogo evoluiu ao longo dos anos, com mudanças nas regras e na forma como era jogado.

A NBA, por sua vez, foi fundada em 6 de junho de 1946, como Basketball Association of America (BAA), e mais tarde se uniu à National Basketball League (NBL) em 1949, formando a NBA como conhecemos hoje.

Desde então, a liga cresceu de maneiras surreais, se tornando um fenômeno mundial e atraindo os melhores talentos do basquete, além de se popularizar entre torcedores, sites de apostas e bônus Bet365.

Conheça os dez maiores armadores da NBA

Um armador, também conhecido como “point guard”, é um jogador responsável por conduzir o ataque do time e organizar as jogadas. Ele atua como o cérebro de uma equipe, fazendo a transição da defesa para o ataque, distribuindo passes e criando oportunidades de pontuação para seus colegas.

O armador geralmente possui boas habilidades de drible, visão de jogo e tomada de decisões rápidas, além de ser um bom defensor. Essa posição exige que o jogador tenha um profundo entendimento do jogo, seja um líder em quadra e tenha a capacidade de ler a defesa adversária para encontrar as melhores opções de ataque.

Listamos os dez maiores armadores da NBA, responsáveis por conduzir o jogo, distribuir passes e organizar as jogadas de cada time.

1. Magic Johnson

Magic Johnson é considerado o maior armador da história da NBA. Com aproximadamente 2,06 m de altura, sua visão de jogo e habilidade de passe mudaram as características da posição. Ele foi três vezes MVP da liga e conquistou cinco títulos com o Los Angeles Lakers na década de 1980.

2. Stephen Curry

Stephen Curry mudou a história do basquete com seu arremesso de longa distância e sua habilidade em criar boas jogadas. Conhecido como o maior arremessador da história da NBA, ele liderou o Golden State Warriors a três títulos e foi duas vezes MVP.

3. Larry Bird

Embora não seja um armador no sentido tradicional, Larry Bird, que jogou como ala-pivô e ala, merece menção devido à sua habilidade de criar jogadas e distribuir passes. Tricampeão da NBA com o Boston Celtics e três vezes MVP, ele é um dos nomes mais conhecidos do esporte.

4. Oscar Robertson

Conhecido como “The Big O”, Oscar Robertson foi o primeiro jogador da NBA a registrar uma média de um triplo-duplo por temporada. Com uma combinação de força, habilidade de drible e passes precisos, ele foi um dos pioneiros na posição de armador, conquistando um título com o Milwaukee Bucks em 1971.

5. John Stockton

John Stockton é o líder em assistências e roubos de bola da NBA. Com seu conhecimento tático de jogo, ele formou uma parceria com Karl Malone no Utah Jazz. O jogador foi dez vezes selecionado para o All-Star Game e é mundialmente reconhecido como um dos melhores armadores da NBA.

6. Isiah Thomas

Isiah Thomas é um dos melhores armadores da NBA. Ele levou o Detroit Pistons a dois títulos consecutivos em 1989 e 1990 e foi nomeado MVP das Finais.

7. Allen Iverson

Conhecido como “The Answer”, ele foi um armador explosivo e um dos jogadores mais marcantes da liga. MVP da temporada 2000-2001, Iverson foi 11 vezes selecionado para o All-Star Game.

8. Chris Paul

Chris Paul é um dos armadores mais consistentes e habilidosos da era atual. Com sua visão de jogo e boas jogadas, Paul foi selecionado para múltiplos All-Star Games e se destacou em várias franquias, incluindo New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Atualmente, defende o San Antonio Spurs.

9. Russell Westbrook

Russell Westbrook é conhecido por suas habilidades em acumular triplo-duplos. Ele foi MVP da temporada 2016–2017 e é um dos armadores mais conhecidos da história da NBA. Atualmente, defende o Denver Nuggets.

10. Kyrie Irving

Kyrie Irving é reconhecido por suas habilidades de drible e jogadas em situações de alta pressão. Ele foi fundamental na conquista do título do Cleveland Cavaliers em 2016, realizando uma das jogadas mais importantes da história da NBA ao fazer a cesta decisiva no jogo 7 das Finais. Atualmente, defende o Dallas Mavericks.

Os armadores desempenham um papel importantíssimo nos times da NBA, principalmente por serem como líderes em quadra. Eles são responsáveis por organizar a ofensiva, fazer jogadas e muitas vezes atuar como os melhores defensores. A habilidade de um armador em controlar o ritmo do jogo pode determinar o sucesso de uma equipe.

Além disso, a maneira como esses jogadores se destacam e se comunicam dentro de quadra contribui para a popularidade do esporte, que cresce em diferentes vertentes, incluindo sites de esporte bet.

Os destaques e a evolução do basquete

A NBA se desenvolveu de várias maneiras desde sua criação, com mudanças nas regras, na estrutura das equipes e na forma como o jogo é jogado. A introdução do arremesso de três pontos e o aumento da importância do perímetro mudaram a dinâmica do jogo, tornando os armadores ainda mais essenciais.

Grandes momentos, como o “Shot” de Michael Jordan e o “The Block” de LeBron James nas Finais de 2016, ilustram como os armadores e jogadores em geral moldam a narrativa da liga. As rivalidades, como a de Larry Bird e Magic Johnson, ajudaram a popularizar a NBA e atraíram milhões de novos fãs.

Por fim, os melhores armadores da NBA moldaram a liga e impactaram a maneira como o basquete é jogado e apreciado em todo o mundo. Desde o início do esporte até os dias atuais, eles se destacam por suas habilidades e pelos papeis de destaque que interpretam nos times da NBA.