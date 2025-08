Quatro times da NBA que Khris Middleton pode reforçar

O ala Khris Middleton pode deixar o Washington Wizards nos próximos dias, enquanto quatro times teriam interesse em seu basquete para a próxima temporada da NBA. De acordo com rumores, após a saída de Marcus Smart, o Wizards estaria pronto para dispensar o segundo veterano em pouco tempo.

Khris Middleton, de 33 anos, chegou ao time de Washington após troca com o Milwaukee Bucks. Na ocasião, Kyle Kuzma foi para a equipe de Wisconsin em contrapartida. No entanto, Middleton tem contrato expirante de US$33.3 milhões com o Wizards e não deve ficar para a próxima campanha. Afinal, a franquia vem formando um elenco cada vez mais jovem.

Sobraria, portanto, apenas CJ McCollum acima dos 30 anos caso o Wizards dispense Middleton, campeão da NBA em 2021. Aliás, o próprio McCollum não tem garantia de que vai ficar. Ou seja, a ideia seria montar um grupo apenas com jogadores jovens.

De acordo com rumores, quatro times teriam interesse em Middleton caso o Wizards abra mão do ala. Entre eles, Denver Nuggets e Atlanta Hawks, duas equipes que se reforçaram bastante na agência livre da NBA.

Caso Khris Middleton esteja disponível, o Nuggets gostaria muito de um jogador de seu nível, especialmente saindo do banco de reservas. Vale lembrar que o time de Denver sofreu muito na última campanha da NBA por falta de profundidade no elenco.

O Hawks, por outro lado, teria em Khris Middleton um ótimo reforço para subir ainda mais entre os times do Leste da NBA. De acordo com a ESPN, a equipe de Atlanta é a quinta no Leste e a décima segunda da liga em seu ranking para 2025/26.

Além do Nuggets, outros dois times do Oeste poderiam estar na cola de Khris Middleton. O Golden State Warriors, que ainda não se mexeu na agência livre da NBA, é um deles.

O Warriors busca reforços para várias funções em seu elenco para a próxima campanha da NBA, mas Middleton poderia ajudar de diversas formas. Apesar de não ser o armador especialista em defesa ou o pivô com capacidade de espaçamento em quadra, ele é um sólido cestinha, além de bom passador. Por fim, ainda tem um índice de 38.7% nos arremessos de três em sua carreira.

Enquanto isso, o Los Angeles Clippers seria o último deles. Mas no time californiano, Middleton teria muito menos minutos para disputar a próxima temporada da NBA. Afinal, o time já está com 17 das 18 vagas preenchidas, sendo que as três de two-way já fecharam. Ou seja, só falta um jogador para completar seu elenco.

Trêz vezes All-Star na NBA, Khris Middleton possui médias de 16.6 pontos, 4.8 rebotes e 4.0 rebotes em 776 jogos na carreira.

