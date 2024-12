Luxo e extravagância: Saiba quanto um astro da NBA recebe para brilhar nas quadras!

Muito se fala e se especula sobre os salários dos jogadores de futebol ou sobre os rendimentos dos pilotos de Fórmula 1. Em ambos os casos estamos a falar de somas astronómicas, ligadas não só ao salário do desportista, mas também a parcerias, patrocínios e investimentos.

Quando pensamos nestes atletas ou nos seus salários, outras questões costumam emergir, tais como quanto ganha um jogador da NBA por mês, já que estamos perante outra modalidade desportivas muito bem remunerada.

O melhor salário

De acordo com uma reportagem publicada no Observer Reporter, sobre “qual é o desporto mais bem pago do mundo?”, a NBA figura em primeiro lugar. A mesma fonte apresenta o top5 dos desportos mais bem pagos:

NBA (National Basketball Association) NFL (National Football League) Premier League inglesa MLB (Major League Baseball) NHL (National Hockey League)

Reforçar que estamos a falar de uma média e que nos referimos ao salário e não a patrocínios e parcerias remuneradas. isto porque, se pesquisar pelos atletas mais bem pagos, os nomes de jogadores de futebol, de golfe e de fórmula 1 podem aparecer nos primeiros lugares.

O nosso cenário é sobre a modalidade e o valor salarial médio. Aliás, é possível ver num tópico do Reddit, informação sobre o assunto, assim como vários comentários que apontam o golfe, ténis, futebol europeu e fórmula 1, como modalidades mais bem pagas.

O salário mínimo da NBA é de cerca de 1,4 milhões de dólares por temporada. Mas a grande maioria dos jogadores da NBA ganha muito mais do que isso. O salário médio quanto ganha um jogador de basquete da NBA é de cerca de 10 milhões de dólares por ano. Os jogadores mais bem pagos ganham agora 60 milhões de dólares por ano.

A questão quanto ganha um jogador de basquete da nba por mês deve ter em conta que época vai de outubro até maio. O campo de treinos pode ser em setembro. Tecnicamente, não estão realmente a “trabalhar” de junho a agosto, o que podemos ter em conta nos seus salários mensais.

Alguma outra profissão se aproxima disso? Os atletas que ganham 60 milhões de dólares por temporada têm geralmente carreiras de 15 a 18 anos na NBA. É certo que não irão ganhar US$ 60 milhões em cada temporada.

Poderão conseguir 1 ou até 2 contratos de um total de 300 milhões de dólares ou mais cada, e depois mais 2-3 contratos de 100 milhões de dólares cada. Estamos a falar de somas verdadeiramente exorbitantes. E isto apenas tendo em conta a base salarial ou quanto ganha um jogador da nba por mes. Note-se que o salário médio é de cerca de US$ 800.000 por mês: este é o valor médio de quanto ganha um jogador da nba.

As Superestrelas

Os grandes nomes da NBA, como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, costumam ganhar valores muito acima da média. Por exemplo, Stephen Curry, dos Golden State Warriors, tem um salário anual de US$ 51,9 milhões em 2023–24, ou cerca de US$ 4,3 milhões por mês apenas em salários. Nas palavras do base americano «o basquetebol não é apenas um desporto. É uma arte que deve ser dominada para ter sucesso.»

Aparentemente, ele consegue dominar o basquetebol com muito sucesso e arte.

Estes são alguns dos jogadores que brilham dentro e fora das quadras, com salários exorbitantes, aos quais acrescem ganhos de publicidade, parcerias remuneradas e patrocínios, que lhe garantem um elevado rendimento mensal.

Uma vida de luxo

Claro que valores salariais nesta ordem permitem vidas desafogadas, com toques de requinte e de luxo, que muito poucos conseguem alcançar.

Viagens, setor imobiliário, roupas e acessórios, apostas e casino estão no topo da lista quanto às despesas destas e de outras superestrelas.

Muitos são os desportistas profissionais que já se revelaram fervorosos adeptos do póquer, por exemplo. Como Cristiano Ronaldo que afirmou «a minha natureza competitiva e amor pelo pensamento estratégico atraíram-me naturalmente para o jogo». Outros jogadores já vieram a público mostrar a sua paixão pelos jogos de casino. A competição e diversão inerente aos jogos está na origem deste apreço, por parte de muitos atlateas.

