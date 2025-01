Podcast Splash Brothers – A temporada de Victor Wembanyama

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni falam sobre a segunda temporada de Victor Wembanyama na NBA. Sob a liderança do jovem astro francês, o San Antonio Spurs briga para chegar à pós-temporada. Para analisar a campanha dos texanos, Gui e Léo recebem Victor Aburachid, do podcast Bandeja de 3. O que falta para o Spurs brigar pelo topo?

Mas, no início do episódio, os Splash Brothers repercutiram a nova suspensão de Jimmy Butler no Miami Heat. Com a trade deadline se aproximando (6 de fevereiro), os dias do veterano na Flórida estão perto do fim. Afinal, a troca é inevitável, já que não há relação entre atleta e direção da franquia.

Além disso, Gui e Léo fazem suas escolhas para o All-Star Game 2025. Na última semana, os titulares do evento foram anunciados. Os reservas, por sua vez, serão divulgados nesta quinta-feira (30).

Portanto, confira o episódio 265 do podcast Splash Brothers, com a análise da temporada de Victor Wembanyama e do Spurs.

