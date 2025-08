Podcast Amassando o Aro: Brasil campeão e Luka Doncic magro

O apresentador esta de volta! Então, neste episódio falamos da volta do Rio Claro para a NBB, e com um investidor sérvio secreto! Falamos da brilhante vitória da seleção brasileira no universíade. Com direito a tirar 26 pontos de desvantagem e vencer os Estados Unidos na prorrogação. Enquanto isso, tem um Luka Doncic magro e que a gente quer ver como será em quadra.

Falamos também do Brasil convocado para a Copa América e do jogo festivo que vai rolar no dia 9 de agosto no Espirito Santo.

Na LBF, lamentamos com pesar a morte do técnico várias vezes campeão Antonio Carlos Vendramini, e falamos também das semis da competição. Podemos ter Sampaio contra Araraquara na final, o primeiro contra o segundo.

Na WNBA, o papo foi sobre os jogos importantes da semana, do jogo das estrelas, da atuação das brasileiras e da campanha pelo pagamento correto dos salários, por porcentagem de recebimentos. Claro, que isso traz mais dificuldades enquanto o produto ainda dá prejuízo, e que isso também faz com que as jogadoras precisem ir jogar em outras praças entre uma temporada e outra para poder completar os recebimentos. Mas todos estes argumentos fazem parte de uma discussão necessária e que precisa ser começada.

Na NBA aproveitamos que o Leandro estava na gravação para comentar do Los Angeles Lakers e do preparo do Luka Doncic magro para a temporada. Parece que ele voltou na força do ódio. E como fica o LeBron James agora que o time parece que não vai mais rodar em torno dele?

Sobrou tempo para falar do primo pobre (seria rico, agora?) da cidade, o Los Angeles Clippers e sobre o que podemos esperar deles nesta temporada. Falamos da prisão de Gilbert Arenas, das recusas do Jonathan Kuminga e também respondemos as perguntas de quem estava assistindo no Youtube. Então, comece bem o seu final de semana, solte o play e venha com a gente!

