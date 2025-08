NBA: Times históricos que não foram campeões – Magic (1995)

Na época, Orlando foi uma das quatro novas franquias da NBA, junto com Charlotte Hornets,e Minnesota Timberwolves. O Magic, aliás, se tornou o primeiro grande time de liga profissional de esportes da cidade. Hornets e Heat entraram na NBA em 1988, enquanto Magic e Timberwolves estrearam no ano seguinte.

Os primeiros anos na NBA

Com a expansão aprovada pela NBA, o próximo passo da direção do Magic seria o de montar o elenco e a comissão técnica. Matt Guokas, que havia sido o técnico do Sixers, entre 1985 e 1988, foi o primeiro treinador da história da equipe.

No Draft de expansão, realizado em junho de 1989, o time de Orlando levou a melhor no cara e coroa com o Timberwolves e teve o privilégio de começar escolhendo. Ah, uma explicação rápida sobre esse tipo de recrutamento: as equipes que ingressaram na NBA tiveram o direito de selecionar jogadores de outras franquias. Isso foi feito para garantir que não houvesse um abismo técnico entre os novos e os antigos times da liga. Mas vale a pena destacar que as franquias consolidadas da NBA puderam “proteger” oito jogadores.

Dos 12 jogadores selecionados pelo Magic, quatro deles merecem ser citados: Sidney Green (pivô, que pertencia ao New York Knicks), Reggie Theus (ala-armador, que pertencia ao Atlanta Hawks), Terry Catledge (ala-pivô, que pertencia ao Washington Bullets) e Scott Skiles (armador, que pertencia ao Indiana Pacers). Os outros, podem acreditar, não deixaram saudade alguma em Orlando.

Além desses jogadores com rodagem na liga, o Magic selecionou, no recrutamento “normal”, o novato Nick Anderson. O ala-armador foi a 11ª escolha e, alguns anos depois, entraria para a história da franquia.

Temporada de estreia

No primeiro ano de NBA, o Magic fez a segunda pior campanha entre os 27 times da época: 18 vitórias e 64 derrotas. Algo compreensível dada a qualidade (falta dela, aliás) do elenco.

Devido ao péssimo desempenho na temporada anterior, o Magic teve direito à quarta escolha geral do Draft de 1990. A franquia, então, selecionou o ala Dennis Scott, especialista em arremessos de longa distância. O veterano Theus, segundo cestinha da equipe, foi negociado com o Nets.

Após jogar a primeira temporada na Conferência Leste, o time de Orlando integrou a Oeste em 1990/91. Com os jovens Scott e Anderson ganhando destaque, e os experimentados Skiles e Catledge dando retorno técnico em quadra, o Magic terminou a temporada com a nona melhor campanha de sua conferência: 31 vitórias e 51 derrotas. Skiles, inclusive, ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu na NBA. Aliás, em dezembro de 1990, o armador conseguiu um feito até hoje inalcançável: distribuiu 30 assistências na partida contra o Denver Nuggets.

Em setembro de 1991, a franquia passou a ter um novo dono. O empresário Richard DeVos comprou o Magic por US$85 milhões e sua família permanece como proprietária até os dias atuais. Segundo levantamento da revista Forbes, hoje, o valor da equipe é estimado em US$3,4 bilhões.

A sorte sorri para o Magic

Na temporada 1991/92, a equipe retornou para o Leste e foi um “saco de pancadas” como no ano de estreia. Desse modo fez a segunda pior campanha da liga, com apenas 21 vitórias em 82 partidas.

Na agência livre, o Magic assinou com o ala Donald Royal, ex-Spurs, que se tornaria um jogador importante no time de 1995. Mas a cereja do bolo veio no Draft. A franquia se deu bem na loteria do recrutamento graças à sorte do GM Pat Williams. Assim, ficou com a primeira escolha geral de 1992.

Os pivôs Shaquille O’Neal e Alonzo Mourning, e o ala-pivô Christian Laettner (campeão olímpico com o Dream Team) eram os principais nomes do Draft. Shaq, da Universidade de Louisiana State (LSU) foi o escolhido por Orlando. Mourning saiu na segunda escolha (Hornets) e Laettner na terceira (Timberwolves).

Logo em sua primeira temporada, aquele jogador de 2,16m, que pesava quase 150 quilos e tinha apenas 20 anos de idade correspondeu às expectativas e mostrou que seria o próximo pivô dominante da NBA. Shaq foi o líder do Magic em pontos (23,4), rebotes (13,9) e tocos (3,5). Como não poderia deixar de ser, ele foi o novato do ano e selecionado para o All-Star Game. Além do desempenho notável em quadra, o pivô se tornou um sucesso comercial imediato e possibilitou que a franquia ficasse mais conhecida.

A equipe terminou 1992/93 na nona posição do Leste, com 41 vitórias e 41 derrotas, e só não foi aos playoffs porque perdeu nos critérios de desempate para o Indiana Pacers. Shaq foi o destaque, mas vale dizer que Skiles, Anderson e Scott também foram importantes para o time. Ao final da temporada, Guokas deixou o comando do time e assumiu um cargo diretivo na franquia.

A sorte sorriu novamente para o Magic

Na offseason seguinte, a sorte voltou a sorrir para o Magic. A equipe entrou na loteria com a pior chance de angariar a primeira escolha (1,5%) e o talismã Williams entrou em cena novamente. Assim, pelo segundo ano seguido, o time de Orlando teve direito à primeira escolha do recrutamento.

O Magic, então, selecionou o ala-pivô Chris Webber, destaque do Fab Five da Universidade de Michigan, mas não ficou com o jogador. Williams trocou a escolha com o Golden State Warriors. Na negociação, o Magic recebeu o jogador selecionado pelo time de Oakland na terceira escolha, o armador Anfernee “Penny” Hardaway, além de três futuras escolhas de Draft. A negociação, aliás, mudou os rumos da franquia da Flórida.

Para a temporada 1993/94, o Magic efetivou Brian Hill, que era assistente de Guokas, no cargo de treinador principal. Com a aposentadoria de Catledge, o time assinou com o ala-pivô Larry Krystkowiak, que era agente livre, para formar a dupla de garrafão titular com Shaq. Além disso, com a ascensão de Hardaway, Skiles foi para o banco de reservas.

Então, por conta dessas mudanças, o Magic fez a quarta melhor campanha do Leste, com 50 vitórias e 32 derrotas. Ou seja, a sua melhor campanha em cinco anos de NBA. Nos playoffs, o time sentiu a pressão e caiu na primeira rodada, após ser varrido pelo Pacers de Reggie Miller. A decepção foi grande, mas ficou a sensação de que a equipe de Orlando tinha uma base forte. Portanto, com poucos ajustes no elenco, o Magic poderia novamente figurar entre os melhores da conferência.