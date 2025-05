Playoffs 2025 da NBA – Rodada de 28 de maio

Playoffs da NBA – Rodada de 28 de maio

Acompanhe com a gente a única partida dos playoffs da NBA, nesta quarta-feira, 28 de maio. A ESPN 2 exibe o jogo 5 da final da Conferência Oeste entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves.

Diante de sua torcida, o Thunder esperar conquistar mais um triunfo para fechar a série. Depois de ganhar os dois primeiros jogos em casa, Oklahoma “roubou” uma vitória em Minnesota, no jogo 4, com destaque para o MVP Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 40 pontos. Assim, vence o confronto por 3 a 1.

O Timberwolves, por sua vez, está pressionado. Venceu um dos dois duelos em casa e viu o adversário abrir uma vantagem confortável na série. A conta é simples: é preciso ganhar em Oklahoma para força o jogo 6 e, desse modo, se manter vivo na temporada.

Por fim, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder – 21h30 (ESPN 2 / League Pass)

