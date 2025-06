Pivô chegaria ao Warriors em ideia de troca da NBA

Ficou muito claro que o Golden State Warriors sentiu falta de um jogador de garrafão nos playoffs. Mas o Warriors possui algumas opções para receber um novo pivô, seja via troca ou na agência livre da NBA. Aqui, vamos mostrar o que o site Bleacher Report propôs em uma ideia de negociação.

Em princípio, a matéria indica que o Warriors iria atrás de alguém com quem já “flertou” na trade deadline e quase chegou em troca com o Chicago Bulls. Afinal, Nikola Vucevic apareceu em diversos rumores e faz sentido pelo estilo de jogo do time de San Francisco.

Vucevic é um pivô experiente (34 anos) e duas vezes All-Star. Mas existem três pontos importantes que fazem o Warriors ter interesse em sua troca. Primeiro, ele é ótimo nos rebotes, com média de 10.5 na carreira. Aliás, ele sustenta dígitos duplos no quesito desde 2018/19 de forma consecutiva.

Depois, ele acertou 40.2% nos arremessos de três em 2024/25, com 4.4 tentativas por jogo. Por fim, Vucevic possui contrato expirante, no valor de US$21.5 milhões. Ou seja, vai poder negociar uma extensão por um valor mais próximo de sua realidade na outra offseason da NBA e, claro, também para o Warriors.

Vale lembrar que o Warriors usa um sistema em que varia muito. Por vezes, Draymond Green atuou na função pelo fato de o time ter poucas opções como Vucevic tem. O mais próximo disso no elenco é Quinten Post, que fez sua campanha de estreia na NBA em 2024/25.

Então, o site indica que se o Warriors vai fazer uma troca por pivô na offseason da NBA, Vucevic é um nome sólido, experiente e que dá ao time quase tudo o que precisa para a função. Não se trata de um jogador com características defensivas, mas ocupa espaços e ajuda muito no ataque. Afinal, fez 18.5 pontos, mesmo jogando por cerca de 31 minutos por noite como terceira opção no Chicago Bulls.

Pelo lado do Bulls, por outro lado, é necessário dizer que o time vem em evolução, mas que busca uma reformulação sem muita pressa. Ao fim de 2024/25, por exemplo, a equipe tinha um quinteto muito jovem. Apenas Vucevic destoava. Daí, uma troca envolvendo o pivô, reforçaria a ideia de que a franquia tenta repetir a fórmula que o Oklahoma City Thunder fez. Ou seja, adquirindo jovens jogadores via Draft.

E na troca com o Warriors, Chicago receberia um talento assim na troca: Moses Moody, de 23 anos. Já o outro seria um veterano, mas que tem salário baixo e poderia sair em nova negociação.

Veja como ficaria a troca entre Bulls e Warriors

Warriors recebe: Nikola Vucevic

Bulls recebe: Moses Moody, Buddy Hield e duas escolhas de segunda rodada (2025 e 2028)

