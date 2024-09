Paul Pierce aponta time pode surpreender na temporada da NBA

O lendário Paul Pierce tem sua aposta para time surpresa da NBA na próxima temporada: o Orlando Magic. Na última campanha, a equipe da Flórida terminou com o quinto melhor recorde da Conferência Leste. Para 2024/25, portanto, fez adições interessantes e promete ser uma das ameaças ao reinado do Boston Celtics.

Durante um recente episódio do podcast All The Smoke, Pierce foi perguntando se Pacers ou Magic seriam melhores na próxima temporada. Então, ele afirmou que o time da Flórida surpreenderia e seria até melhor do que franquias que se reforçaram, como New York Knicks e Philadelphia 76ers. Segundo ele, a melhora da equipe passa principalmente pelo talentoso Paolo Banchero.

“O Orlando Magic foi o único time da NBA que deu problema para o Celtics nos últimos anos”, afirmou Paul Pierce. “Então, com certeza, será um problema”, continuou.

Na última temporada, Banchero teve médias de 22.6 pontos, 6.9 rebotes e 5.4 assistências. Desse modo, o jovem astro foi selecionado para o seu primeiro All-Star Game. Mas, além do jovem ala-pivô, a equipe conta com um time com muito potencial, graças aos jovens Jalen Suggs, Goga Bitadze e Anthony Black, que são comandados pelo técnico Jamahl Mosley.

Além desses, o pivô Wendell Carter Jr. completa um forte garrafão. Com isso, na última temporada, o Magic por pouco não eliminou o Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs.

Confiança

A confiança no Magic não passa apenas pelo ídolo Paul Pierce. Em entrevista à ESPN, Paolo Banchero fez uma projeção ousada para a equipe na temporada 2024/25. Segundo ele, seu time tem potencial suficiente para ser campeão da Conferência Leste.

“Estamos no mesmo nível desses times. Lembro que no ano passado começamos como uma das três ou duas melhores equipes. E todo mundo achava que era sorte. Todo mundo pensava que seríamos um time de play-in e que iríamos cair do topo do Leste. Mas terminamos fortes e ficamos com a quinta posição. Inclusive, tivemos a chance de realmente conquistar a segunda posição no final da temporada”, relembrou Banchero em entrevista à ESPN.

A temporada do Magic certamente foi uma surpresa. Nas três temporadas anteriores, afinal, a equipe terminou em 14º, 15º e 13º do Leste. O salto, desse modo, passa pela evolução de Banchero e outros jovens jogadores. Logo em sua segunda temporada, o ala-pivô alcançou médias de 22.6 pontos, 6.9 rebotes e 5.4 assistências. Assim, recebeu a sua primeira seleção para o All-Star Game.

Além da evolução do jovem, o técnico Jamahl Mosley também fez um ótimo trabalho. Afinal, concentrando as forças do time no lado defensivo, ele transformou o Magic da 18ª para a terceira melhor defesa da NBA. Junto disso, o alemão Franz Wagner também se consolidou em uma estrela em ascensão.

