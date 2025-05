“Pascal Siakam deveria ser principal jogador do Pacers”, cobra analista

Pascal Siakam é, sem dúvidas, um jogador importante no Indiana Pacers. Desde que ele chegou, o time alcançou as finais do Leste nos últimos dois anos e consolidou como um força da NBA. No entanto, para Gilbert Arenas, em participação na ESPN, o ala-pivô ainda não entregou o que se esperava dele na troca feita com o Toronto Raptors.

Siakam chegou ao Pacers em janeiro do ano passado. Na época, ele era o grande astro de Toronto, mas buscava um time onde pudesse ter mais sucesso na NBA. Em Indiana, assim, esperavá-se que ele fosse o grande craque, à frente até mesmo de Tyrese Haliburon. Arenas, porém, argumenta que o ala-pivô não conseguiu o esperado e se contentou em ser o número 2 do elenco.

“Achei que quando o Pacers trocou por ele, Siakam seria o cara principal. Ele não conseguiu dar um passo à frente na carreira. Em 2019, mostrou muito potencial com seu talento, mas nunca levou isso adiante”, disse Arenas.

A fala de Arenas aconteceu durante um debate na ESPN: “Quem é o melhor coadjuvante nas finais de Leste e Oeste?”. As opções eram: Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Julius Randle e Jalen Williams. Embora o ala-pivô do Pacers tenha sido a escolha do analista, ele acha que o camisa 43 poderia estar em outro patamar.

O ex-jogador ainda argumenta que o fato de Pascal Siakam ser o número 2 é prejudicial ao Pacers. Isso porque, Arenas não acredita que Haliburton é um atleta capaz de liderar um time ao título na NBA.

“O fato de um armador, o armador do time, é a principal opção ofensiva me mostra que vocês não têm chance de ganhar o título. Afinal, os números mostram que qualquer jogador que tem média de mais de nove assistências sendo o armador e o melhor do Pacers… é difícil ele ganhar um título, porque isso mostra que o time não é tão bom assim”, completou Arenas.

Com Siakam, por fim, o Pacers inicia mais uma série de olho no título da NBA. O duelo contra o Knicks começa nesta quarta-feira (21), a partir de 21h (horário de Brasília), com transmissão do Prime Video.

