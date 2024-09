Para Tracy McGrady, Dream Team derrotaria seleção dos EUA de 2024

A offseason da NBA sempre fica marcada pela comparação entre jogadores. Além disso, em tempos de Olimpíadas, as comparações entre equipes também ganham destaque. A seleção dos EUA medalhista de ouro em Paris gerou repercussão por causa do encontro de LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Mas, para Tracy McGrady, esse time ainda não seria páreo para o lendário Dream Team.

“O Dream Team era um time melhor. Esses caras intimidavam todos os adversários na época e, por isso, derrotavam qualquer um por 50 pontos. No entanto, tudo mudou no basquete de hoje. Ninguém está mais intimidado em nos encarar”, opinou o integrante do Hall da Fama, em entrevista ao site STAT Sports.

Aliás, essa não é a primeira vez que McGrady opina sobre a comparação “olímpica”. Ele até analisou a questão com mais detalhes no mês passado, logo depois da vitória dos EUA em Paris. O ex-jogador publicou uma declaração em suas redes sociais sobre as diferenças dos dois times. No fim das contas, sobretudo, dois fatores definem a sua escolha pela seleção de três décadas atrás.

Publicidade

“O time de 1992 tinha presença de garrafão sem igual naquela época. E, se falarmos do perímetro, o maior jogador de todos os tempos estava lá. Eu diria que não houve nada como Michael Jordan. Nunca. Então, em uma série de sete partidas, acho que o Dream Team venceria no jogo sete”, avaliou o ídolo da NBA.

Leia mais sobre Tracy McGrady

Fator Jordan

Um dos fatores que pesa a balança de Tracy McGrady em favor do Dream Team nessa comparação é a presença de Michael Jordan. E, na visão do ex-ala, essa é uma grande diferença. Ele percebeu que as Olimpíadas, assim como as duas seleções, aumentaram os comparativos entre a lenda da NBA e LeBron James. Como alguém que assistiu e enfrentou ambos, o ídolo não tem dúvidas sobre quem é o melhor.

Publicidade

“Só as pessoas da geração atual têm a audácia de menosprezar Michael. Para começar, não há forma de menosprezá-lo se você o viu jogar. E, se você não o viu jogar, pare de falar de quem ele enfrentou. Esse homem não foi um ‘tanque’ de 2,05m de altura e 120 quilos, como LeBron James. Não era uma aberração físico-atlética, mas, mesmo assim, dominou o jogo da mesma forma”, defendeu o veterano.

Além disso, McGrady reforçou que o menosprezo aos jogadores do passado é um duplo erro. Eles não merecem ser diminuídos e, ao mesmo tempo, isso não diminuirá Jordan. “Devemos parar de chamar quem não vimos jogar de ‘bombeiros’, ‘encanadores’. É um desrespeito tão grande, acima de tudo, com o esporte. Vá assistir aos jogos e vai notar que Michael simplesmente estava acima. Não importa quem o encarasse”, sentenciou.

Publicidade

Fator garrafão

O outro fator que pesa para McGrady em favor do Dream Team é o garrafão. É verdade que o grupo de pivôs da equipe de 2024, a princípio, foi bastante talentoso. Mas, até pelas características do jogo atual, o time não tem tanta vocação para jogar perto da cesta. A capacidade de pontuar próximo do aro do time de 1992, portanto, seria bem importante para minimizar as instabilidades durante a partida.

“O time atual tinha problemas quando o ritmo do jogo caia a o jogo de transição parava. E isso porque, quando essa tendência começa, você precisa colocar a bola próxima da cesta. Precisa de pontos fáceis lá dentro do garrafão. O Dream Team, nesse sentido, estaria muito à frente. David Robinson estava no auge, enquanto Charles Barkley era muito físico contra qualquer um”, argumentou o ex-astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA